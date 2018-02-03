إعادة تشكيل مجالس ضواحي مغيدر وواسط ومويلح في الشارقة قريباً

الشارقة 24:

أشاد سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، بالدعم الكبير الذي تتلقاه الدائرة ومجالس الضواحي، من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتقوم بدور فاعل في خدمة المواطنين، وتدعيم الروابط والعلاقات الاجتماعية بين الأهالي.

وأوضح سعادته، أن مجالس الضواحي تدار بالكامل من قبل الأهالي بشكل تطوعي، حيث يتم تشكيل المجالس بموجب مرسوم أميري يصدر من الحاكم، وتقوم الدائرة بالإشراف على هذه المجالس، حيث تشرف الدائرة حالياً على خمسة مجالس للضواحي، وهي: مغيدر وواسط ومويلح والخالدية والرحمانية، ويصل عدد أعضاء هذه المجالس إلى 35 عضواً.

وأفاد سعادته بأنه من المرتقب صدور قرارات بإعادة تشكيل مجالس ضواحي مغيدر وواسط ومويلح، حيث أكملت مدة العضوية فيها أربع سنوات، مشيراً إلى أن مجلس ضاحية مغيدر يعتبر أول مجالس الضواحي تشكيلاً في إمارة الشارقة، موضحاً أنه يشترط في عضو المجلس أن يحمل جنسية الدولة، وأن يكون مقيماً بصفة دائمة في الضاحية، وألا يقل عمره عن 30 عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة على الأقل، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، ومحمود السيرة وحسن السمعة، ومن ذوي الرأي والكفاءة في مجال العمل الاجتماعي.

وقال سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، ينتخب المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له، من بين الأعضاء ويكون بالاتفاق أو الاقتراع، وأضاف تعمل مجالس الضواحي على رصد ومتابعة احتياجات الأهالي، وإبلاغ الدائرة بها لاتخاذ ما يلزم بشأنها، والتنسيق مع الجهات الأمنية للوقاية من الجريمة وتوفير بيئة آمنة، وتوعية الأفراد بمخاطر الانحرافات الاجتماعية والوقاية منها، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، واستثمار طاقات ومهارات أفراد الضواحي والقرى في خدمة مجتمعهم، والمساهمة في نشر الوعي الاجتماعي والثقافي بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة.