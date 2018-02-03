انطلاق فعاليات اللقاء الكشفي الدولي الثامن بالشارقة

الشارقة 24:



برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، راعي الحركة الكشفية بالإمارة، انطلقت الخميس، فعاليات اللقاء الكشفي الدولي الثامن بالشارقة، الذي تستضيفه مفوضية كشافة الشارقة، بالتعاون مع جمعية كشافة الإمارات والمنظمة الكشفية العربية، في الفترة من 1 - 10 فبراير الجاري، تحت شعار "الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019 ".



ويشارك في اللقاء الكشفي 120 من جوالي العالم يمثلون 81 دولة.



وفي الجلسة الافتتاحية، ألقى سعادة اللواء عبد الله السويدي المشرف على اللقاء، كلمة رحب فيها بالأمين العام للمنظمة الكشفية العربية وبمجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات والقيادات الكشفية والمشاركين، وقدم الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الكشفي العالمي.



وقال السويدي، إن شعار اللقاء لهذا العام، "الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019 "، جاء تقديراً وعرفاناً لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كونه راعي العلم والثقافة، مشيداً برعاية سموه واهتمامه بالحركة الكشفية.



وبعد ذلك، قدم الدكتور عاطف عبد المجيد، الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية، ورشة عمل للمشاركين، حول شعار اللقاء وقدم نبذة تعريفية حول اللقاء والأهداف المبتغاة منه، مشيراً إلى أن البرنامج المصاحب للقاء الكشفي، يشتمل على العديد من الانشطة الكشفية، والزيارات الميدانية لمعالم إمارة الشارقة، والاطلاع على الكتب العلمية والثقافية، وزيارة دار المخطوطات وهيئة الشارقة للكتاب، والتعرف على إصدارات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفي الختام تمنى للجميع الاستفادة من هذه الفرصة القيمة.