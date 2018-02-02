عبد الله بن سالم القاسمي يحضر أفراح الجروان والشامسي بالشارقة

الشارقة 24 – وام:



شهد سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، حفل الاستقبال الذي أقامه السيد احمد بن محمد بن راشد الجروان بمناسبة عقد قران نجله محمد إلى كريمة السيد طارق محمد بن حمد الشامسي.



كما حضر الحفل الذي أقيم بمنطقة الناصرية في الشارقة، عدد من الشيوخ والوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية والمحلية، ورجال الأعمال وأعيان البلاد وأهل العروسين وعدد من المسؤولين ووجهاء القبائل، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.



تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.