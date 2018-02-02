عبد الله بن سالم القاسمي ونهيان بن مبارك يحضران أفراح الرومي وتريم

الشارقة 24 – وام:



حضر سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه السيد عبد الوهاب محمد خلفان الرومي بمناسبة زفاف نجله " محمد " إلى كريمة السيد تريم مطر تريم.



كما حضر الحفل، الذي أقيم بنادي الشارقة للرماية والغولف الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ مروان المعلا، والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ سالم بن سلطان القاسمي، والشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي رئيس هيئة الطيران المدني بالشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والخدمة المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن عبدالله القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية، والشيخ محمد سلطان بن محمد القاسمي، والشيخ سلطان بن محمد بن سعود القاسمي، والشيخ سعود بن محمد بن سعود القاسمي، واللواء سيف الزري قائد عام شرطة الشارقة وعدد من الشيوخ والوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية والمحلية ورجال الأعمال وأعيان البلاد وأهل العروسين، وعدد من المسؤولين ووجهاء القبائل وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.



وتخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.