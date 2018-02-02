طلبة أكاديمية العلوم الشرطية يطلعون على آليات العمل في "المختبر الجنائي"

الشارقة 24:



في إطار تعزيز مسيرة التعاون الشرطي الأكاديمي مع أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة وسبل تطويرها، استقبل العميد خبير أحمد حاجي السركال رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة بشرطة الشارقة، بحضور العقيد مهندس عادل المازمي مدير فرع فحص الآثار المادية، طلبة الدفعة (19) من الدارسين في برنامج البكالوريوس للفصل الدراسي الحالي (2017/2018) بأكاديمية العلوم الشرطية وذلك في زيارة علمية ميدانية للمختبر.



وتأتي الزيارة ضمن تنفيذ خطة التعليم والتدريب المعتمدة للطلبة بالأكاديمية، للتعرف على طبيعة الأعمال والمهام الفنية في أقسام ووحدات الأدلة الجنائية المختلفة، كالسموم والمخدرات، والتحاليل البيولوجية والحمض النووي، وآثار الحرائق، والتزييف والتزوير، وفحص آثار الأسلحة والآلات، وغيرها بهدف ترسيخ وتعزيز المفاهيم والمعلومات الجنائية النظرية لديهم، والإجابة على استفساراتهم من أجل توسيع مداركهم، لفهم المحاضرات التي تدرس لهم على مقاعد الدراسة، والوقوف عليها عمليا، خاصة في مجال الآثار البيولوجية لمسرح الجريمة، ضمن أهداف المساق الدراسي (التحقيق الجنائي الفني) وما يجري عليها من فحوص ومعاينات وتحاليل.



وخلال ترحيبه بالطلبة أكد السركال أهمية الزيارة من المنظور الأكاديمي الفني، والتي تأتي في إطار تعزيز البرنامج المعتمد للمنهاج الدراسي بمحتوى عملي يتلقى من خلاله الطلبة تدريبا فنيا من واقع العمل الميداني بالإضافة إلى التعريف عن قرب بالدور المباشر للمختبر الجنائي في كشف ملابسات القضايا الجنائية كما أكد على التزام المختبر وخبرائه بتقديم المعلومة المفيدة والخبرة في خدمة الطلبة، المعول عليهم في مواصلة مسيرة البناء والنهضة ورعاية الأمن، والذي يترجم حرص القيادة في شرطة الشارقة على توسيع آفاق التعاون والتكامل بين كافة المؤسسات الشرطية، في إطار التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات، للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المطبقة في إرساء دعائم الأمن، خاصة فيما يتعلق بالأساليب الحديثة لمواجهة الجريمة.