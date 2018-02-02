الشامسي يكرم 4 من منتسبي بلدية الحمرية

الشارقة 24:



تقديراً لجهودهم في إنقاذ فتاتين من الغرق على شاطئ الحمرية، كرم مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، الخميس، بمقر بلدية الحمرية، مراقباً وثلاثة من عمال بلدية الحمرية، لإنسانيتهم وهرولتهم لإنقاذ فتاتين من غرق محقق بسبب الأحوال الجوية التي تمر بها الدولة.



حضر التكريم المقدم علي الجلاف مدير مركز شرطة الحمرية الشامل يرافقه العديد من الضباط والأفراد.



وأعرب مبارك راشد الشامسي عن سعادته وضباط مركز شرطة الحمرية الشامل بالتضحية التي قدمها المراقب وعمال البلدية خلال تواجدهم على شاطئ الحمرية لأداء مهامهم في تنظيف الحمرية بعد استغاثة الغريقتين بالتدخل لإنقاذهما لحين وصول فرق الإنقاذ والإسعاف.



بدوره قدم المقدم علي الجلاف مدير مركز شرطة الحمرية الشامل الشكر والثناء للمراقب وعمال البلدية على دورهم النبيل وقيامهم بإنقاذ حياة فتاتين تعرضتا للغرق.