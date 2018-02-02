اجتماع تنسيقي بين "مراكز الشرطة الشاملة" و"الخدمات الاجتماعية" بالشارقة

الشارقة 24:



اجتمع العقيد أحمد جاسم حمدان الزعابي رئيس مركز شرطة الصجعة الشامل، مع سعادة عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة، بحضور رؤساء مراكز الشرطة الشاملة، والعديد من المسؤولين في الدائرة.



عقب ذلك عقد اجتماع، تم من خلاله استعراض عدد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، كما بحث الجانبان التعاون المشترك، وجهود القيادة، ودورها الحيوي في تطوير خدمات رعاية كبار السن، والحالات الإنسانية في الإمارة، بالإضافة إلى مناقشة ضحايا البلاغات من الأطفال، وكبار السن، وفئات أخرى من المجتمع، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأمنية المختلفة ذات العلاقة.



يأتي ذلك في إطار الجهود، التي تبذلها إمارة الشارقة وفق استراتيجيتها الرامية إلى تحويل الشارقة إلى مدينة مراعية لكبار السن، من خلال تطوير الخدمات المشتركة بين الجهات الحكومية في الإمارة، لتوفير السعادة، والرفاهية لكافة شرائح المجتمع.