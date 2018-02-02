"مالية الشارقة" تستكمل جاهزية أنظمتها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الجهات الحكومية

الشارقة 24:

تماشياً مع دورها الريادي في تطبيق منظومة ضريبة القيمة المضافة بحكومة الشارقة وفي ضوء متطلبات المرسوم رقم 8 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية بشأن ضريبة القيمة المضافة، عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة يوم أمس الخميس، ورشة عمل لموظفي الإدارات المالية في الجهات الحكومية بالإمارة للإعلان عن الانتهاء من جاهزية النظام المالي "تكامل" وشرح آلية التطبيق والاستخدام لمنظومة الضريبة.

وجاءت هذه الورشة في ضوء تفعيل دائرة المالية المركزية لعناصر النظام المالي ليلبي احتياجات الجهات الحكومية في مجال تطبيق ضريبة القيمة المضافة في نظام المشتريات والمحاسبة الحكومية والمشاريع والتي تخدم أكثر من 80 دائرة وجهة حكومية بالشارقة في مختلف القطاعات.

وتضمنت الورشة شرح آخر الإجراءات التي اعتمدتها دائرة المالية المركزية فيما يتعلق بتسجيل وتصنيف الخدمات الحكومية للجهات السيادية، وعرض قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الجهات الخيرية والمناطق المحددة وفي شأن الأدوية والمعدات الطبية الخاضعة لنسبة الصفر.

وقال سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة: "يسهم تفعيل نظام الضريبة في النظام المالي الحكومي "تكامل" بتعزيز الوعي بالجوانب التطبيقية المختلفة لضريبة القيمة المضافة، وفي تمكين الجهات الحكومية وأصحاب المصالح من موردين ومقاولين بإمارة الشارقة من تطبيق المنظومة الضريبية تحقيقاً للأهداف والغايات الرئيسية والتي استحدث فيها هذه الضريبة لتعزيز القدرات المالية للحكومات المحلية والاتحادية في تطوير وتحسين مستوى الإنفاق على البنية التحتية والتعليم والصحة وبقية المرافق الحيوية في دولة الإمارات".

وتمثلت أهمية هذه الورشة في كونها محطة فاعلة للإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات حول الأمور التي رافقت عملية التطبيق منذ بداية العام الحالي، وتقديم الحلول والإجابات التي تعزز من الثقافة الضريبية للمحاسبين في الجهات الحكومية، كما عرضت الورشة المتطلبات الأساسية للمرحلة القادمة بهدف تطوير إدارة المنظومة الضريبية في حكومة الشارقة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تشكيل فريق عمل في دائرة المالية المركزية لتطبيق متطلبات المنظومة الضريبية، وبما يتوافق مع التشريعات الاتحادية الضريبية، وقد شارك في عرض محاور الورشة كل من الدكتور فلاح الحسيني، مستشار الدراسات والبحوث، وأروى العويس، مدير إدارة الحسابات، وهدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي وفريق العمل.