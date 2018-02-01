اختتام أعمال مؤتمر الشارقة الخامس للموارد البشرية

الشارقة 24 - ناصر فريحات:



أسدل مؤتمر الشارقة للموارد البشرية الخامس الذي عقد تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الستار على فعالياته مساء الخميس، عقب 4 جلسات عمل على مدار يومين تناولت مجتمع المعرفة واستشراف المستقبل، والمأمول من القطاع الخاص، ليتضافر دوره وتتعزز شراكاته مع المؤسسات الأكاديمية لتصبح قادرة على تطوير مخرجات التعليم بما يتواكب مع التنمية المستدامة، والعلاقة بين قطاع الأعمال والمعرفة، ودور الجهات الحكومية و الأكاديمية والقطاع الخاص في توظيف وتأهيل قطاع الموارد البشرية، والباحثين عن عمل.



وكانت جلسة العمل الأولى في المؤتمر الذي نظمته دائرة الموارد البشرية في الشارقة تحت شعار "استراتيجيات التأهيل الحديثة في مجتمع المعرفة" عقدت في مجمع كليات الطلب والعلوم الصحية بجامعة الشارقة حملت عنوان "مجتمع المعرفة المفهوم والأسس والتحديات والرؤيا الابتكارية" وتحدث فيها كل من الدكتور علي هلال النقبي مدير مؤسسة بوليتينك في أبوظبي والدكتور صلاح الدين فهمي محمود أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الإسلامي في الجامعة الأميركية المفتوحة عميد معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية في جمهورية مصر العربية وفريد محمود الأميري مستشار إداري باحث في مجال تطوير الكفاءات بإدارة الابتكار واقتصاد المعرفة.



واستعرضت الجلسة الثانية نماذج تطبيقية للمجتمع المعرفي في بيئات الأعمال وقدم أوراقها مها خميس تنفيذي رئيسي سياسات وبحوث بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وعبد الله الزعابي مدير إدارة شؤون الأفرع في دائرة الموارد البشرية في الشارقة، والدكتور هاني عطاء مستشار الدائرة الاقتصادية في حكومة عجمان .



وفي الجلسة الثالثة تحدث الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام عن تكنولوجيا الاتصال التفاعلي وبناء مجتمع المعرفة مبيناً أن وسائل التواصل الاجتماعي بمنزلة ثورة صناعية جديدة تؤثر على جميع مجالات الحياة وتحتاج إلى الحرص حين النظر إليها لأهمية تأثيرها على المجتمع مؤكداً ضرورة إعداد جيل الشباب لما هو آت وللمستقبل وموضحاً دور الحكومات في توجيه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومن ذلك التشريع الذي صدر مؤخراً في الإمارات حول التجريم الإلكتروني في سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .



وبين جهود مدينة الشارقة للإعلام في تفعيل تواجدها في مواقع التواصل الاجتماعي لإدراكها بوجوب حصول أفراد الجمهور على المعلومة من مصدر موثوق حتى لا يستقيها من مصادر غير موثوقة.



وتحدث سعيد صالح الرميثي عضو المجلس الوطني، عن الجوانب السلبية والإيجابية لتكنولوجيا الاتصال التفاعلي وبناء مجتمع المعرفة وعن تأثير وسائل التواصل على المجتمع.



وفي جلسة العمل الرابعة تحدث الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، عن صناعة أجيال واعدة في مجتمع المعرفة وعن اقتناص المبدعين حيث أصبح ذلك أمراً مهماً للجهات الحكومية والخاصة قائلاً: دائرة الموارد البشرية تضع خططاً لدعم المبدعين مبكراً وهناك توجه من الحكومة بالارتقاء والبحث وإيجاد السبل والآلية لإيجاد المبدعين سواء في المدارس أو الجامعات أو المؤسسات وإمارة الشارقة أسست جهات ومؤسسات تخصصية في مجال اكتشاف الموهوبين مثل مراكز الناشئة وبرنامج سجايا ومراكز الأطفال ومؤسسة ربع قرن وجميعها مندرجة تحت المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.



وقال إنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نقوم في الدائرة بالنزول إلى الحقل التعليمي ونتبنى المبدعين وندعمهم أكاديمياً ومهنياً وتم طرح إمكانية تخصيص برامج للمبدعين بجامعة الشارقة أو توجيههم للجامعات الخارجية وهذه الممارسات تصب ضمن جهود سموه في مجال دعمه لأبنائه في حقل الإبداع ونحن جميعاً شركاء في التعليم وميادين العمل لندعم مستقبل أبنائنا فيما لابد من المبادرة لدعم ذوي الإعاقة كونهم من أكثر الفئات المحققة للإنجازات الرياضية العالمية على مستوى الدولة والدور في دعمهم لا يقتصر على الدولة فقط بل يتسع للفرد والمجتمع والأسرة تحديداً وإمارة الشارقة بشكل عام بيئة خصبة ومحفزة للإبداع فقد حققت جميع عناصر السعادة وهذه دعوة من هذا المنبر لجميع موظفي الحكومة للمبادرة لطرح الإبداعات والابتكارات وتوظيفها لخدمة الإمارة.



وتطرق عبد العزيز عبد الرحمن النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، إلى أهمية دعم الشباب والناشئة ومساهمات مؤسسات الشارقة المعنية بتطويرهم واكتشاف المواهب وفئة ذوي الإعاقة من الأجيال الصاعدة الذين ينافسون على جميع المجالات مؤكداً أهمية التحول الذكي لمواكبة هذه الاهتمامات في ضوء الانفتاح العالمي في الـ 10 سنوات الأخيرة والأخطار الخارجية التي لابد للمسؤولين من وضعها في الاعتبار موضحاً أن الدولة بدأت بتعليم صحيح في السبعينات ولديها كفاءات عالية ولابد من عمل مزيج متكامل بين التعليم التقليدي والحديث للوصول إلى الإبداع والابتكار.



واستعرضت فاطمة علي الكعبي أصغر مخترعة تجربتها متحدثة عن الصدفة التي مكنت والديها من اكتشاف موهبتها وتطوير مهاراتها بتوجيهها للجهات الداعمة في عام2010 قائلة إن لديها 12 اختراعاً ووراء كل اختراع قصة.



وتحدثت فاطمة الجاسم عضو مجلس دبي للشباب عن أنها تربت كطفل عادي ولم تشعر بالفرق كونها من ذوي الإعاقة ومن هذا المنطلق شعرت بأنها تستطيع عمل أي شيء حيث جربت في فترة من حياتها القفز بالمظلة وهذه التجربة خلصتها من الشعور بالخوف وغير ذلك.