نادي اتحاد كلباء يختتم دورة "ساند" للعمل التطوعي

الشارقة 24:

اختتمت الأربعاء بنادي اتحاد كلباء وبالتعاون مع اللجنة الثقافية والمجتمعية بالنادي، دورة ساند للعمل التطوعي "المستوى التأسيسي"، وسط مشاركة فعالة من كافة شرائح المجتمع.

وكانت الدورة قد بدأت برنامجها يوم 28 يناير واستمرت حتى الـ 31 منه وذلك بغرض إعداد متطوعيين يتم تدريبهم لخدمة الوطن الغالي، وشملت الدورة عدة "كورسات" للمتطوعين، مثل الاستعداد للكوارث ومكافحة الحرائق وتقييم حالة المصابين.

ويأتي هذا النشاط والتعاون بين نادي اتحاد كلباء ممثلاً في اللجنة الثقافية والمجتمعية، وكافة شرائح مجتمع كلباء، وذلك للتركيز على النشاطات التي تهدف إلى خدمة المجتمع ورفده بكافة الإمكانات البشرية والتدريبية الممكنة.

وفي الختام تقدم يوسف محمد الدرمكي مشرف الدورة بالشكر لجميع من شارك في هذه الدورة، وذلك لخدمة وطننا الغالي معبراً عن سعادته بقيام مثل هذه الدورات التدريبية التي من شأنها أن تكون سنداً للبلاد والعباد.