شبكة الشارقة لحماية الطفولة تعتمد الخطة التنفيذية لعام 2018

الشارقة 24:

نظمت شبكة الشارقة لحماية الطفولة مؤخراً اجتماعاً في مقرها بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، اعتمدت خلاله خطتها العامة والتشغيلية لعام 2018، وناقشت الفعاليات والبرامج التي سيتم تنفيذها في العام الجاري، والتي تنسجم مع رؤية الشبكة وأهدافها.

ورحبت سعادة شيخة بالهول، رئيس مجلس أمناء الشبكة بالأعضاء، وأثنت على الجهود التي قاموا بها على مدى العام الماضي للتعريف بالشبكة وبرامجها، وتوسيع فرص التعاون والشراكة مع مختلف الجهات الداعمة والمنضوية تحت مظلة الشبكة، وأكدت أن العام الجاري سيتضمن تنظيم العديد من الفعاليات التي تتطلب مزيداً من الجهود لتحقيق رؤية الشبكة وأهدافها.

وتضمن الاجتماع عرضاً للموقع الإلكتروني للشبكة، والجاري العمل على مرحلته الأولى حالياً، إضافة إلى اعتماد الوصف الوظيفي للعاملين في الشبكة، حسب الهيكل المعتمد من مجلس الأمناء، كما تم تناول العديد من المواضيع الأخرى الخاصة بالشبكة وتفعيل عملها خلال الفترة المقبلة.