رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة يبحث التعاون مع قنصل عام سنغافورة

الشارقة 24:

بحث سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، أوجه التعاون وتطوير العلاقات في مجالات التنمية الزراعية مع لو بيت تشين، القنصل العام لجمهورية سنغافورة، والاستفادة من الخبرة السنغافورية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال استقبال النقبي بمكتبه بمقر الدائرة، متمنياً له مزيداً من الإسهامات في تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات وتفعيل آليات العمل المشترك، بما يخدم إمارة الشارقة وجمهورية سنغافورة .

وقدم القنصل العام الدعوة لسالم النقبي لزيارة سنغافورة للمشاركة في مؤتمر التخطيط العمراني الذي سيعقد في سنغافورة في شهر يوليو القادم.

وأبدى النقبي ترحيبه بهذه الدعوة، وأشار إلى أن إمارة الشارقة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تشهد طفرات متلاحقة وتنمية مستدامة في جميع المجالات.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات البلدية والتنمية الزراعية وتبادل وجهات النظر حول الاستفادة من الإمكانيات التي يتمتع بها الطرفان في مختلف المجالات التي تقع ضمن مسؤولياتهما.

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، درع الدائرة للقنصل العام لجمهورية سنغافورة.