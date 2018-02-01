عبد الله بن عامر يشهد تكريم المساهمين بإنجاح "ملتقى الربيع" بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

شهد العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، حفل تكريم المساهمين في إنجاح ملتقى الربيع الثاني والذي نظمته القيادة بمنتزه الشرطة الصحراوي، بحضور العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية والعميد خليفة المري نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وسعادة نور علي النومان، مدير دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة ومدراء الإدارات بشرطة الشارقة.

ورحب العميد عبد الله بن عامر في بداية كلمته بالحضور، معرباً عن تقديره لكافة المساهمين في إنجاح ملتقى الربيع الثاني.

وأثنى على الجهود التي بذلت في إنجاح الملتقى والذي يأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تحقيق التواصل المجتمعي سواء بين أفراد المجتمع الشرطي أو بين الشرطة وأفراد الجمهور الخارجي.

بعد ذلك قام سعادة نائب قائد عام شرطة الشارقة، بتكريم الشركاء الداعمين للملتقى إلى جانب المشاركين من مختلف إدارات ووحدات شرطة الشارقة.