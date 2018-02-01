"الشارقة لعلوم الفضاء" يرصد "القمر الأزرق الدموي العملاق" في سماء الإمارات

الشارقة 24:

شارك المرصد الفلكي في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة في رصد ظاهرة خسوف القمر في سماء دولة الإمارات العربية المتحدة والمعروفة باسم "القمر الأزرق الدموي العملاق"، والتي تُعد ظاهرة نادرة الحدوث حيث أنها تتكرر مرة في كل 152 عاماً، وحرص عدد كبير من الزوار على الحضور ومشاهدة الظاهرة من خلال المرصد.

بدوره، أكد الأستاذ الدكتور إلياس فرنيني نائب مدير المركز لشؤون مرصد الشارقة والمختبرات، أن المركز يتيح لرواده فرصة مشاهدة وفهم خسوف القمر من الناحية العلمية، من خلال الشرح المقدم من أساتذة وخبراء الفلك في المركز، وتقديم كافة المعلومات التي تساعدهم على فهم تلك الظاهرة، وأهميتها بالنسبة للعلماء في فهم المزيد من الظواهر الفلكية المماثلة، حيث يُعد هذا الخسوف ظاهرة نادرة فهو يضم ثلاث أنواع من خسوف القمر وهي القمر العملاق وهو اكتمال القمر في أقرب نقطة للأرض على مداره الإهليجي، والقمر الأزرق الذي هو فقط اسم يعطى للبدر الثاني الذي يحدث في شهر واحد، والقمر الدامي والذي يحدث عند نفاذ وتشتت طيف الشمس في جو الأرض وبذلك يعطي القمر اللون الأحمر.