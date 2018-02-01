شركة "بيئة" تكرم قائد عام شرطة الشارقة

الشارقة 24:

قام محمد عبد العزيز العيسى مدير إدارة الأمن والسلامة والصحة ومرافق العمال بشركة بيئة، بتكريم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، في مكتبه بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، صباح الخميس 1/2/2018 .

ويأتي هذا التكريم، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين شرطة الشارقة، وشركة "بيئة" في العديد من المجالات، وتثميناً للجهود المبذولة، والتعاون المثمر بينهما .

وأشاد محمد عبد العزيز العيسى، بجهود القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبدور اللواء سيف الزري الشامسي، وما قدمه من تعاون بناء، ومثمر مع شركة بيئة.

من جانبه، أعرب اللواء سيف الزري الشامسي، عن شكره، وتقديره لشركة بيئة على تفضلها بهذه المبادرة، والتي تعد تكريماً لجميع العاملين بشرطة الشارقة، الذين يؤدون واجبهم في حماية المجتمع، والسهر على أمن أفراده، وسلامتهم، وخاصة المواقع، التي تشهد نشاطاً، وحركة، وحضوراً كثيفاً من أفراد الجمهور مثل: الشواطئ، والمرافق السياحية، والتجارية.