مراكز أطفال الشارقة توقع على وثيقة الالتزام بمراعاة السن

الشارقة 24:

قامت عائشة علي سلطان الكعبي مدير مراكز أطفال الشارقة بالوكالة، بالتوقيع على وثيقة الالتزام بمراعاة السن، التي تعد إحدى مبادرات الخطة الاستراتيجية لبرنامج الشارقة مدينة مراعية للسن التابعة للجنة العليا لمتابعة انضمام الشارقة إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن.

وأوضحت الكعبي أن توقيع المراكز على الوثيقة يأتي تنفيذاً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من منطلق اهتمامه بأن تكون إمارة الشارقة مدينة مراعية للسن وبيئة جاذبة ومثالية تحقق رفاهية العيش لهم، وتأكيداً على حرص سموه بتوفير كافة المقومات للانضمام إلى عضوية المدن المراعية للسن.

ونوهت مدير مراكز أطفال الشارقة بالوكالة إلى حرص المراكز على تعزيز الجهود بينها وبين المؤسسات المحلية الأخرى، في إطار خطتها الاستراتيجية لتحقيق أهداف الوثيقة وتبني مفاهيم ومعايير المدن المراعية للسن بمحاورها الثمانية التي حددتها منظمة الصحة العالمية للانضمام إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن.