"سلامة الطفل" تختتم مبادرة توزيع 366 مقعداً مخصصاً للصغار بالشارقة

الشارقة 24:

اختتمت حملة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الأربعاء، مبادرتها المجتمعية الهادفة إلى حماية الأطفال أثناء وجودهم في المركبات التي أطلقتها مطلع الأسبوع الماضي بالتعاون مع المجلس المروري الاتحادي، وتضمنت توزيع 366 مقعد سيارة مخصصاً للأطفال في مناطق عدة، استهدفت السائقين من أولياء الأمور، والأسر المتعففة، والأمهات الجديدات، والأطفال ذوي الإعاقة، وسيارات الأجرة.

ووزعت الحملة ضمن آخر أيام هذه المبادرة - بالتنسيق مع إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة - 26 مقعد سيارة مخصصاً للأطفال على السائقين في منطقة القرائن بالشارقة، بالإضافة إلى أكثر من 100 هدية تفاعلية للأطفال، الأمر الذي لاقى استحسان السائقين وأدخل البهجة إلى قلوب الأطفال.

وقالت هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيس اللجنة المنظمة لحملة سلامة الطفل: "تولي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، موضوع سلامة الأسرة والطفل أهمية بالغة، لذا جاءت هذه المبادرة بتوجيهات كريمة من سموها بهدف توفير بيئة آمنة من المخاطر للأطفال أثناء التنقل".

وأضافت اليافعي: "نجحت المبادرة على مدار أسبوع كامل في تحقيق أهدافها كافة، واستطعنا خلالها أن نعزز وعي الآباء والأمهات بأهمية ضمان التنقل الآمن للأطفال في المركبات، إذ تشير دراسات منظمة الصحة العالمية إلى أن جلوس الأطفال الرضع وحتى 4 أعوام في المقاعد الآمنة المخصصة لهم في السيارة يخفض نسبة تعرضهم لمخاطر الإصابات بنسبة 50% في المقاعد ذات الوضعية الأمامية، وبنسبة أعلى تصل إلى 80% للمقاعد ذات الوضعية الخلفية، فيما تقل نسبة الإصابة بـ 52% للأطفال من عمر 5-9 أعوام عند وجودهم في المقاعد المخصصة لهم في المركبة."

وأوضحت اليافعي: يؤدي التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة في تنفيذ المبادرات المجتمعية المشتركة إلى تحقيق أفضل النتائج، وأود أن أتوجه بالشكر إلى كل من المجلس المروري الاتحادي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وشركائنا في القطاعين العام والخاص على الجهود التي بذلوها لإنجاح هذه المبادرة، وترسيخ مفهوم الأمان على الطرقات لأطفالنا.