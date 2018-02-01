"البيئة والمحميات الطبيعية" بالشارقة تنظم احتفالية باليوم العالمي للأراضي الرطبة

الشارقة 24:

نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأراضي الرطبة الخميس، الأول من فبراير، في مركز واسط للأراضي الرطبة، تحت شعار "الأراضي الرطبة لحضارة مستدامة"، نفذها قسم البحث العلمي وقسم الإرشاد والتثقيف البيئي بمركز واسط، وقسم في الهيئة، بمشاركة مدرسة النخيلات للبنات، ومدرسة الرماقية للبنين، واستهدفت الاحتفالية زوار مركز واسط للأراضي الرطبة، وطلبة المدارس والجامعات، والجهات المتخصصة في المجال البيئي.

وقالت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: "نحرص دوماً على تنظيم وتنفيذ احتفاليات وفعاليات وبرامج تسهم في تعريف الزوار والجمهور وتوعيتهم بأهمية ومكانة البيئة وكل ما يرتبط بها من مبادرات ومشاريع، ومن هنا جاءت احتفالية اليوم العالمي للأراضي الرطبة، بهدف رفع الوعي والفهم بأهمية المحافظة على الأراضي الرطبة في الأحياء السكنية، ورفع المستوى التعليمي البيئي للتنوع البيولوجي الموجود في محمية واسط".

ولفتت السويدي إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة بدأ للمرة الأولى عام 1997، حيث تم اعتماد الثاني من فبراير من كل عام، للاحتفال بهذا اليوم في جميع أرجاء العالم، لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على الأراضي الرطبة، للحد من أخطار التلوث البيئي والمحافظة على التنوع البيولوجي للكائنات الحية التي تعيش فيها، وذلك من خلال وضع وتنفيذ برامج توعوية مثل الورشات التطبيقية والندوات التعليمية.

وقد تضمنت الاحتفالية فعاليات وعدة ورش، بدأت بعد الافتتاح، حيث استمتع الجمهور والزوار بأقسام الفعالية مثل الزاوية العالمية في المركز التعليمي، ورؤية الأراضي الرطبة حول العالم، وزاوية الإبداع الرطب في المركز التعليمي وممرات الأقفاص، وهي عبارة عن ورش رسم وفنون حول الأراضي الرطبة، وزاوية رحلة التتابع التي بدأت في المركز التعليمي متجهة نحو المحمية الخارجية، وتضمنت مسابقة تتنافس فيها أربع فرق لتكوين سلسلة غذائية موجودة في محمية واسط، وكذلك هناك زاوية المختبر الرطب في المركز التعليمي وصالة العرض، وهي عبارة عن مختبر علمي يتم فيه العمل على اكتشاف مياه المستنقعات وماذا يوجد بين ذرات التربة بشكل تطبيقي.

وأضافت الأستاذة عائشة المدفع مسؤول مركز محمية واسط للأراضي الرطبة، "كما شملت الاحتفالية أيضاً على زاوية التنوع البيولوجي في المحمية الخارجية، وهي عبارة عن لعبة تعرض استخدامات نباتات الأراضي الرطبة من قبل الكائنات الحية الموجودة في محمية واسط لبيان فائدتها بالنسبة للتنوع البيولوجي، أما زاوية متاهات القصب في المحمية الخارجية، فهي لعبة متاهة يدخل فيها الزائر محاولاً الوصول إلى خط النهاية حيث يتعرف على فوائد نبات القصب بالنسبة للكائنات الحية، وزاوية الرحلة الرطبة في المحمية الخارجية التي تضمنت رحلتين، هما الرحلة الرطبة وهي عبارة عن جولات استكشافية في المحمية الخارجية بطريقة رياضة الهايكنج، حيث يتمكن الزوار والمشاركون من تتبع قصة الأراضي الرطبة من قطرة المطر التي تم عرضها عام 2017 لكن بشكل مرئي، وزاوية الإكثار في المحمية الخارجية".

وركزت الاحتفالية على أهمية ومكانة المركز الذي تأسس في محمية واسط للأراضي الطبيعية عام 2015، ويعتبر وجهة تعليمية وسياحية وطبيعية وتعليمية وترفيهية، ويمتد على مساحة تبلغ 4500 متر مربع، ويشكل جزءاً من المنظومة السياحية البيئية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي المركز الذي يعتبر الأول من نوعه للبيئات الرطبة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن المشاريع التي تبنتها إمارة الشارقة لتعزيز مكانتها كعاصمة للسياحة العربية لعام 2015، وتحسين الظروف البيئية والمحافظة على استدامة الحياة الطبيعية فيها للأجيال القادمة.