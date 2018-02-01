نقل الحركة المرورية إلى المسارات الجديدة ضمن مشروع "تقاطع البديع"

الشارقة 24:

تعتزم وزارة تطوير البنية التحتية نقل الحركة المرورية إلى المسارات الجديدة على طريق الإمارات، عند تقاطع البديع في الاتجاه من دبي إلى رأس الخيمة، بهدف إعادة تأهيل الحارات القائمة والبدء بأعمال الحفريات للجزء الأوسط من النفق الجاري إنشاؤه، اعتباراً من السبت 3 فبراير 2018 ولغاية شهر أغسطس من العام نفسه.

وتندرج الأعمال ضمن مشروع جسر البديع الذي تصل نسبة إنجازه إلى 73% ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث إن المشروع بعد إنجازه سيرفع السعة الاستيعابية للطريق بنسبة الضعف عما كانت عليه سابقاً لتصل إلى 17 ألفاً و700 مركبة في الساعة.

وأكد مدير إدارة الطرق المهندس أحمد الحمادي، أن تقاطع البديع عبارة عن جسر يجمع بين شارع الإمارات وشارع الشارقة مليحة السريعين، ويعتبر منفذاً مرورياً مهماً كونه أحد المعابر الخمسة الواصلة بين إمارتي الشارقة ودبي، كما يكتسب أهميته من كونه ذا سعة مرورية عالية نظراً لأن عدد الحارات المرورية الكبيرة على الشوارع المكونة له ست حارات على شارع الإمارات وثلاثة على شارع الشارقة مليحة، كما أنه يستقطب المرور القادم من الإمارات الشمالية والشرقية المتجهة إلى إمارتي دبي وأبوظبي.

ودعا الحمادي مستخدمي الطريق وسائقي المركبات، إلى ضرورة أخذ كافة إجراءات الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بقواعد السير واللوحات المرورية والإرشادية، والتقيد بالسرعة المحددة حفاظاً على سلامتهم.