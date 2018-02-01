العميد بن عامر: التقارب والتجانس الذي سعينا إليه حدث

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

قال العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة للعام الثاني يستمر اللقاء في هذا المنتزه الجميل الذي أنشأته القيادة العامة لشرطة الشارقة خدمة لأبنائها من منتسبي القيادة ولجميع المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف العميد بن عامر لـ "الشارقة 24" إن التقارب الذي سعينا إليه حدث ولله الحمد، إقبال متزايد وفي تزايد عام بعد عام؛ نتائج إيجابية تحققت تمكنا من خلالها على خلق بيئة إيجابية تعزز الألفة والترابط بين منتسبي القيادة وتنعكس إيجاباً على واقع العمل.

وفي ختام حديثه تمنى نائب قائد عام شرطة الشارقة تحقيق إنجازات أكثر لهذا الملتقى العائلي الصحراوي.