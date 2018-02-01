"الشارقة الإسلامي" راعياً لبطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز

الشارقة 24:

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن رعايته لبطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، التي انطلقت في نادي الشارقة للفروسية، الأربعاء، وتستمر حتى 3 فبراير، وذلك لفئة خمس نجوم المانحة لنقاط التأهل لنهائي كأس العالم لقفز الحواجز 2018 في فرنسا.

وجاءت رعاية المصرف لهذه البطولة التي تعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي التي تقام من فئة الخمس نجوم بصالة مغطاة وبمشاركة 37 دولة من مختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية ودعمه المستمر للفعاليات والنشاطات التي تسهم بتعزيز مكانة إمارة الشارقة في المجالات كافة.

وقال سعادة محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: "إن علاقتنا بنادي الشارقة للفروسية والسباق تتجاوز مفهوم الرعاية إلى الشراكة، وإن رعايتنا لهذه البطولة تأتي ضمن حرص أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم معالي عبد الرحمن العويس على دعم المؤسسات الفاعلة، سعياً للمحافظة على الريادة لإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات فمصرف الشارقة الإسلامي ومنذ تأسيسه يعد نفسه جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: "نقدر هذه الفرصة التي تتيح لنا رعاية هذه البطولة المهمة التي تحمل اسماً غالياً علينا وهو اسم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه، مرحبين بكل المشاركين من الدول المتنوعة والقارات المختلفة فأهلاً وسهلاً ومرحباً بهم في وطنهم الثاني الإمارات وفي المدينة الباسمة الشارقة، سائلين الله التوفيق لكل القائمين على البطولة والمشاركين فيها ".

وتتضمن مجريات السباق 7 أشواط، يحمل إحداها اسم شوط مصرف الشارقة الإسلامي، وهو الشوط السادس الذي تقام منافساته في اليوم الختامي للبطولة، وتحديداً يوم السبت المقبل، ويتضمن جولتين بحواجز يصل ارتفاعها إلى 150 سم، ويقدم للفائزين جوائز مالية قدرها 93 ألف يورو.