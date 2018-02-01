عبد الله بن سالم القاسمي يُكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي 2017

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

شهد سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، حفل جائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي، والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مساء أمس الأربعاء، في مركز إكسبو الشارقة.

وتفضل سموه بتكريم 23 منشأة اقتصادية ورائدة أعمال واحدة، الفائزين بالجائزة للعام 2017 من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الشركاء والرعاة.



وكانت فعاليات الحفل بدأت بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً وثائقياً عن إمارة الشارقة وعرضاً آخر ترفيهي جسّد البيئة البحرية الغنية في الإمارة.



بعدها ألقى سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس أمناء الجائزة، كلمة توجه فيها بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، لتكرّم سموه برعاية الحفل والجائزة، كما توجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة على تشريفه الحفل وتكريم الفائزين.



وأشار سعادة عبد الله سلطان العويس إلى التطور الذي لازم الجائزة منذ انطلاقتها، قائلاً: "في هذا العام نحتفل بعام زايد، زايد الرجل الذي بنى الدولة، وبنى الرجال لمستقبلٍ كان يرسمه وتحقق بحمد الله، واليوم نحن معكم في مسيرة جائزة امتدت منذ العام 1990 أطلقتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحت مسمى "جائزة المصدرين العشرة"، وفي العام 2003 تم تعديل مسمى هذه الجائزة لتتخذ المعايير الأوروبية للجودة، وحُظيت برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، ومنذ ذلك التاريخ والجائزة تضيف سنة بعد سنة جائزة جديدة وتحديات جديدة وذلك بهدف الارتقاء بها، وفي العام الماضي تم إطلاق جائزة للشركات الخليجية، والذين نرحب بهم ترحيباً كبيراً".

وأضاف قائلاً: "تسعى غرفة تجارة وصناعة الشارقة للارتقاء بمعايير الجودة كافة ضمن جهودها في الأمن الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

كما أعرب سعادة عبد الله سلطان العويس في ختام كلمته عن شكر الغرفة للشركاء الاستراتيجيين وحرصهم على استمرار الجائزة ونجاحها وتطورها، وفريق عمل الجائزة.

بعدها تفضل سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، بتكريم الشركاء والرعاة وأعضاء لجان التحكيم، وضمت قائمة الفائزين بالجائزة هذا العام، والتي شارك فيها أكثر من 100 منشأة اقتصادية، كل من:

في فئة "جائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت خليجية": شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية، والشركة العمانية الهندية للسماد- أوميفكو، وشركة نفط البحرين - بابكو، والمؤسسة العربية المصرفية في مملكة البحرين، وشركة الإلكترونيات المتقدمة السعودية، وشركة تقنية بالمملكة العربية السعودية، ومصرف الشارقة الإسلامي، وطيران الاتحاد، وموانئ دبي العالمية، ومصانع جلفار الخليج للصناعات الدوائية – جلفار.

وفاز بالجائزة عن فئة "جائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت" أربعة منشآت وهي: صيدلية أستر، وحضانة مملكة الأطفال، واللولو هايبر ماركت ذ.م.م، وبرايم ميديكل سنتر ذ.م.م.

وفاز عن فئة "جائزة الشارقة للمشاريع الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة" كل من: مزرعة غراسيا للمحاصيل الزراعية، وبيت الكندورة لخياطة الملابس الرجالية ذ.م.م - فرع الشارقة، كما فازت نعيمة قمبر الأميري، والسيد فيريت أورنشي، عن فئة "جائزة الشارقة لرواد الأعمال".

وفي فئة "جائزة الشارقة الخضراء" ففاز كل من: شركة الشارقة للبيئة ذ.م.م – بيئة ودائرة الأشغال العامة بالشارقة، وفاز بفئة "جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية" كل من: شركة الشارقة للبيئة ذ.م.م – بيئة، ونادي سيدات الشارقة، ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة.

وشملت قائمة تكريم رعاة الجائزة في دورة عام 2017 كل من: "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" و"هيئة الشارقة للمتاحف" و"مركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي - تحكيم" و"منتدى الشارقة للتطوير" و"المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة" كشركاء استراتيجيين، و"دار الخليج" بصفتها الشريك الإعلامي الحصري، إلى جانب "وكالة أنباء الإمارات" و"المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة" كشريكين إعلاميين، و"انتريبرينر الشرق الأوسط" بصفتها شريك المنظومة البيئية، و"علي بن ثالث" كشريك داعم.

حضر الحفل، إلى جانب سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، كل من: الشيخ ماجد سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس ادارة شركة الصناعات الدوائية _ جلفار، والشيخ الدكتور عبد العزيز النعيمي، وسعادة خولة الملا رئيسة المجلس الاستشاري بالشارقة، وسعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة صناعة الشارقة، وسعادة خميس سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وسعادة سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وخالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وندى الهاجري المنسق العام للجائزة وأعضاء مجلس أمناء الجائزة.

كما حضر الحفل عدد من المسؤولين والدبلوماسيين المعتمدين لدى الدولة، وممثلي غرف التجارة والصناعة الخليجية، إلى جانب نخبة من الفعاليات الاقتصادية وشركاء الجائزة ورعاة الحفل وحشد من ممثلي شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والإعلاميين.