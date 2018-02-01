محمد بن سعود يكرم الموظفين المتميّزين في دائرة المالية المركزية بالشارقة

الشارقة 24:

في إطار تحسين مستوى أداء الدائرة، كرمت دائرة المالية المركزية في الشارقة كوكبة من موظفيها المتميزين بفئاتهم المختلفة، خلال حفل "جائزة الموظف المتميّز لعام 2017"، الذي أقيم، الأربعاء، بمركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات في الشارقة، بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس الدائرة، وسعادة وليد الصايغ، مدير عام الدائرة، ومديري الإدارات والأقسام والموظفين.

وأكد سعادة وليد الصايغ أن دائرة المالية المركزية وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عملت على تطوير أنظمتها المالية لخدمة الجهات الحكومية في الإمارة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المتعاملين مع هذه الجهات، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم المالية بسهولة وسرعة وأمان.

وقال الصايغ: "إن ما توصلت إليه الدائرة من نجاحات واستحقاقات وتطوير في أنظمتها المالية وتعاونها مع المؤسسات المختلفة لتعزيز كفاءة النظام المالي، نابع من التوجيهات المستنيرة لصاحب السمو حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة".

من جهتها أوضحت السيدة عائشة الحوسني، الأمين العام للجائزة: "إن تكريم المتميزين والاحتفاء بعطاءاتهم وإنجازاتهم يعد علامة فارقة في العمل الحكومي بإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عودتنا الجهات الحكومية دائماً على تقدير الإبداع وتكريم المبدعين، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة، على وضع الإنسان في مقدمة اهتماماتها، وتنمية قدراته، وتطوير مواهبه، واستثمار إمكانياته، بما يعود بالنفع على مجتمعه ووطنه".

وأضافت الحوسني: "إن جائزة الموظف المتميّز التي تم إطلاقها في إطار الرؤية الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، وضمن استراتيجية دائرة المالية المركزية في الاحتفاء بكوادرها البشرية المتميّزة، تهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء الدائرة وتعزيز البيئة التنافسية فيها، من خلال تمكين الموظفين من تقديم المبادرات والمقترحات، والتعاون مع بعضهم البعض لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الدائرة".

وقام الشيخ محمد بن سعود القاسمي يرافقه سعادة وليد الصايغ بتكريم الموظفين الفائزين بالجائزة التي تشمل تسع فئات وهي: فئة الإدارة المتميزة، وفئة مدير الإدارة المتميز، وفئة رئيس القسم المتميز، وفئة الدعم الإداري المتميز، وفئة الموظف المالي المتميز، وفئة موظف الدعم الفني المتميز، وفئة الموظف الجديد المتميز، وفئة الموظف الخدمي المتميز، فئة المقترح والابتكار والإبداع المتميز.

وتسعى الجائزة إلى تحسين مستوى أداء الدائرة عن طريق تهيئة كافة موظفيها لتقديم خدمات متميّزة من خلال تقديرهم وتكريمهم ومكافأتهم وتزويدهم بالمعرفة والمعلومات الملائمة، وتشجيعهم على تنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم والمشاركة بها بين بعضهم البعض، إضافة إلى تقديم الاقتراحات والأفكار البناءة، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار.

كما تهدف الجائزة إلى تكريم الموظفين المتميّزين وفرق العمل المتميّزة، وتقدير خدماتهم وإسهاماتهم في تطوير الأداء المؤسسي للدائرة، وتوفير بيئة تنافسية بين الموظفين والوحدات التنظيمية من أجل تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الدائرة، ودعم سياسة التمكين الوظيفي وتفويض الصلاحيات، وتعزيز شعور الولاء والانتماء لديهم بما يحقق أعلى معدلات الاستقرار الوظيفي في الدائرة.