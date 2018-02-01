وفد من جزيرة سقطرى يزور سوق الجبيل

الشارقة 24:

قام وفد من جزيرة سقطرى، الثلاثاء، بزيارة إلى سوق الجبيل، أكبر سوق للمنتجات الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بالتعاون مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة وهيئة البيئة بأبوظبي.

وشمل الوفد 15شخصاً، من بينهم أحمد عيسى، رئيس الاتحاد السمكي في جزيرة سقطرى، وأعضاء ورؤساء جمعية الصيادين في سقطرى، بالإضافة إلى وفد من وزارة التغير المناخي والبيئة، وحمدان العبيدلي، مسؤول شؤون القطاع البحري لجزيرة سقطرى، وهيئة البيئة بأبوظبي، حيث كان في استقبالهم حامد الزرعوني، مدير سوق الجبيل، وعمر عبد العزيز تريم، مدير قسم الأسماك في سوق الجبيل، وعدد من كبار موظفي السوق.



وقال حامد الزرعوني، مدير سوق الجبيل: "نثمن هذه الزيارة الكريمة من مسؤولي قطاع الأسماك في جزيرة سقطرى إلى السوق، والتي تأتي ضمن علاقات التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة في أبوظبي، بهدف الاستفادة من التجارب والخبرات في تعزيز الحركة التجارية بإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وخصوصاً في قطاع المنتجات الطازجة الذي يشهد نمواً كبيراً، ونرحب باستمرار بمثل هذه الزيارات التي تسهم في دعم جهودنا لرسم السعادة على وجوه الزوار والمتعاملين".

وأكد الزرعوني أن سوق الجبيل أصبح بفضل مرافقه وخدماته، وتركيزه على معايير الجودة والنظافة والسلامة، وجهة رئيسية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات للباحثين عن المنتجات الطازجة، من اللحوم، والأسماك، والخضار، والفواكه، تحت سقف واحد، إضافة إلى الاستمتاع بالنشاطات التوعوية والفعاليات الترفيهية التي حولت السوق إلى مكان متكامل يجمع أفراد العائلة كافة في تجربة تسوق ممتعة.

من جانبه أوضح حمدان العبيدلي، مسؤول شؤون القطاع البحري لجزيرة سقطرى: "تأتي هذه الزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار الاطلاع على أفضل الممارسات التي يمكن الاستفادة منها في تنمية القطاع البحري بالجزيرة، والوقوف على تجربة الإمارات في مجال الثروة السمكية، بالإضافة إلى التعرف على كافة أقسام سوق الجبيل بشكل عام، كونه يتميز بمساحة مخصصة مغلقة ومكيفة لبيع الأسماك عن طريق المزاد، كما أن السوق تم تشييده وفقاً للطراز الإسلامي و يشكل لوحة بانورامية متجانسة تعكس عراقة الشارقة وهويتها العربية والإسلامية".

واطلع الوفد على كافة مرافق السوق، وآلية العمل فيه، حيث قاموا بزيارة الجمعية التعاونية للصيادين بالسوق، تبعها جولة تعرفوا خلالها على كيفية تنظيم مزاد الأسماك، وإجراءات العمل المتبعة مع الصيادين والتجار، كما تم عرض فيديو تعريفي عن أقسام ومرافق السوق، إضافة إلى عقد اجتماع مع إدارة السوق خلال الزيارة.