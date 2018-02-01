فرق "دفاع مدني الشارقة" تختبر جاهزيتها للتعامل مع الطوارئ

الشارقة 24:



تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة للدفاع المدني، نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة تمرين "التعاون" في إمارة الشارقة، بإسناد من إدارة الدفاع المدني بعجمان وأم القيوين، إضافة إلى جهات أخرى مساندة متمثلة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة والإسعاف الوطني وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة الإمارات للتطوع "ساند".



وتأتي أهمية هذه التمارين، لاختبار جاهزية كافة الفرق الأمنية، من حيث كفاءتها وفعاليتها للتعامل مع كافة الأحداث والطوارئ، وتطبيق كافة السيناريوهات والخطط والفرضيات التي تصاحب تلك الأحداث، بالإضافة إلى مهارات القيادة في إدارة تلك الأحداث.



وفي الختام، شكر سعادة العقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني الشارقة، جميع الجهات المشاركة في التمرين، والتي أبدت كفاءتها ونفذت كافة المهام المطلوبة والمنوطة بها، وقال إنه سوف يتم تقييم كافة الجوانب المتعلقة بمعايير تقييم التمارين، من قبل اللجنة المكلفة بذلك، تمهيداً لعرضها في الاجتماعات المقبلة.