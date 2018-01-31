بلدية ومجلس تخطيط الشارقة يبحثان تطوير طريق المدينة الجامعية

الشارقة 24 – وام:



بحثت بلدية مدينة الشارقة، خلال اجتماعها يوم الأربعاء، مع مجلس التخطيط العمراني في الإمارة، وضع أسس حملة تنظيمية لمشروع تطوير طريق المدينة الجامعية في منطقة مويلح التي يقوم بها المجلس، بالتعاون مع البلدية لتلبية احتياجات سكان المنطقة والمناطق المجاورة، من خلال تعيين كفاءات ذات خبرة عالية، لتقديم أفضل الحلول لتوفير بيئة مهيأة وآمنة يستفيد منها سكان وزوار المنطقة.



وسيتوفر في المنطقة أماكن مخصصة للجلسات الخارجية في المطاعم وسيتم تخصيص منطقة آمنة للمشاة ومنطقة لأعمدة الإنارة والأشجار التي تضفي على المكان الراحة والجاذبية كما سيتوفر مسار منفصل خاص بالدراجات الهوائية.



ترأس الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس، سعادة المهندس خالد آل علي أمين عام مجلس التخطيط العمراني في الشارقة، بحضور سعادة المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام للزراعة والبيئة في بلدية الشارقة، وسعادة خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لخدمة المتعاملين في البلدية.



وأكد سعادة المهندس خالد آل علي أن البلدية لا تألو جهداً في تقديم كل الدعم المتكامل للنهوض بالمشاريع التطويرية في الإمارة، بما يواكب النهضة الكبيرة التي تشهدها لتحقيق أعلى معدلات الرفاهية والسعادة للسكان، مؤكداً أهمية المشروع نظراً للخدمات الكبيرة التي يشملها وحرص المجلس بالتعاون مع البلدية على تسريع وتيرة العمل لإنجازه واستخدام أرقى المواصفات والمعايير في عمليات التنفيذ.



من جانبه، أكد سعادة المهندس حسن التفاق أن البلدية وضعت خطة متكاملة مع مجلس التخطيط العمراني لمناقشة وضع الأسس الخاصة بالمرحلة التطويرية في طريق المدينة الجامعية في منطقة مويلح والتي تشهد طفرة نوعية في مجال الخدمات والمشاريع الخدمية والترفيهية حيث ستقوم البلدية بتقديم الدعم اللازم لإنجاز المشروع بصورة حضارية تعكس التطور الكبير في إمارة الشارقة، من خلال المتابعة التفتيشية في المنطقة وزراعة الأشجار وتنفيذ كل المهام التي توكل لها باعتبارها طرفاً فاعلاً في عملية إنجاز المشروع، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة للمحافظة على المظهر الجمالي للمنطقة، بالإضافة إلى وضع خطة لتوجيه ملاك العقارات باستخدام الطرق الخلفية لمعدات الخدمات الثقيلة.



وأوضح سعادة خالد بن فلاح السويدي أن طريق المدينة الجامعية يعد من الطرق الحيوية ومن المناطق التي تشهد نمواً كبيراً في مجال الخدمات والمشاريع الخدمية والترفيهية، لافتاً إلى أن البلدية ستقوم بتنظيم حملات توعوية للالتزام باللوائح التنظيمية في المنطقة والمحافظة على الممتلكات والمواقف والأرصفة وزيادة التوعية للسكان والتأكيد على دورهم الكبير في المساهمة لإنجاز المشروع من خلال الالتزام باللوائح والقوانين.