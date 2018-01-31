أكاديمية الشارقة للبحوث تفوز بعضوية مجلس إدارة "أومينتك"

الشارقة 24 – وام:



انتخبت الجمعية العمومية للمعهد العربي للتشغيل والصيانة "أومينتك"، خلال اجتماعها الأخير الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، أكاديمية الشارقة للبحوث، عضواً في مجلس إدارتها المكون من 15 عضواً.



ويأتي انتخاب الأكاديمية، كأول معهد ومنظمة بحوث في العالم العربي، يتم انتخابه في عضوية مجلس إدارة "أومينتك"، علماً بأن المعهد هو عضو مؤسس في المنظمة العالمية للصيانة بسويسرا.



وأكد البروفيسور عمرو عبد الحميد مدير عام أكاديمية الشارقة للبحوث، أن الاكاديمية كان لها دور فعال خلال السنوات الماضية في مجالات البحوث والدراسات وورش العمل المتعلقة بصيانة الجسور والهياكل البحرية والمباني والمشاريع المتعلقة بالتراث وهو ما مكنها من الحصول على تقدير دولي رفيع.

من جانبه، أكد البروفيسور مفيد السامرائي مستشار أول في أكاديمية الشارقة للبحوث عضو مجلس إدارة "أومينتك" أهمية صيانة وحفظ المخزون العمراني الضخم في المنطقة، موضحاً أن صيانة المباني كانت تمثل على الدوام نقطة الضعف الرئيسية في صناعة الإنشاء، وكان الاعتراف بها ضمنياً في أوساط الصناعة وملاك المباني، لكن صيانة المنشآت باتت تتمتع الآن باعتراف قوي بمدى أهميتها من قبل العامة وبين صانعي القرار في قطاع الإنشاء.



وكانت أكاديمية الشارقة للبحوث قد وقعت سابقاً، اتفاقية تعاون مع المعهد لإجراء البحوث وتطوير معايير التشغيل والصيانة وأفضل الممارسات والإجراءات في الدول العربية للوصول إلى المستويات العالمية، من خلال وضع معايير موحدة لشركات التشغيل والصيانة.



ويضم "أومينتك" ما يزيد عن ألفي عضو من جميع البلدان العربية، التي تشارك في فعالياته وتسهم في ورش العمل والاستشارات والمؤتمرات في مجال صيانة المباني الإنشائية والجسور والعمليات.