عارف بن هديب: الإعلام شريك استراتيجي ومهم للمؤسسة الأمنية

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

بحضور اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والعميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد دكتور أحمد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، والعقيد عارف حسن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وعدد كبير من مدراء الإدارات ووسائل الإعلام العربية والأجنبية، نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة صباح الأربعاء 31 يناير، في فندق شيراتون الشارقة، الملتقى الإعلامي السنوي الثاني.

وخلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أكد العقيد عارف حسن بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة أن وسائل الإعلام شريك استراتيجي ومهم جداً لأي مؤسسة أمنية.

وأضاف عارف بن هديب أنه تم خلال الملتقى الإعلامي السنوي الثاني، استعراض إنجازات القيادة العامة لشرطة الشارقة للعام 2017 كما تم استعراض مؤشرات الأجندة الوطنية وماهية المستهدفات وما تحقق منها.

وأشار مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، إلى أنه تم استعراض أيضاً المبادرات والمشاريع التي عملت شرطة الشارقة خلالها العام الماضي، بالإضافة إلى مجموعة مهمة من المحاور أهمها نسبة الشعور بالأمان، والجرائم المقلقة، والاستعداد والجاهزية في مواجهة الأحداث، إضافة إلى قضايا المخدرات والحالـة المرورية في إمارة الشارقة والخدمات المقدمة لأفراد الجمهور لإسعادهم.