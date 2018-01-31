د. طارق بن خادم: دعم لامحدود من حاكم الشارقة لمؤتمر الموارد البشرية

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية لـ "الشارقة 24"، كل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتشريفه ورعايته وحضوره لمؤتمر الشارقة للموارد البشرية الخامس ودعمه اللا محدود، وكذلك كل الشكر لجامعة الشارقة، ولبرنامج وفر الذي قدم دعماً رئيسياً حقيقياً ولكل الشركاء الاستراتيجيين لدائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة.

وأضاف اليوم هو المؤتمر الخامس الذي يهدف لنقلة نوعية في المستقبل للعنصر البشري والتنمية البشرية، وإدارة المعرفة والابتكار وهو هدفنا للفترة المقبلة، وأن يكون له في السنوات القادمة دور بارز في مخرجات هذا المؤتمر، وأن يكون له دور كبير في التنمية البشرية.

وأشار إلى أن "شراكتنا الاستراتيجية مع جامعة الشارقة هي شراكة مستقبلية سواء للباحثين عن العمل أو الموظفين أيضاً لأخذ الدبلومات في المستقبل".