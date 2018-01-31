بلدية مدينة خورفكان تجري فحوصات طبية لـ 200 عامل

الشارقة 24:

نظمت بلدية مدينة خورفكان بالتعاون مع عيادات مستشفيات الإمارات مبادرة خيرية لعمال البلدية، أجرت خلالها فحوصات طبية، بهدف الحفاظ على صحتهم وتوعيتهم، وذلك تجسيداً للقيم والمبادئ الإنسانية لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتبار عام 2018 عام زايد الذي يجسد في معانيه آيات العطاء الإماراتي.

وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على السعي الدائم لبلدية مدينة خورفكان لتحفيز المجتمع لزرع بذور الخير والتعاون بين أفراده والتواصل معهم، ودعماً لرسالتها في دعم جميع شرائح المجتمع، لاسيما فئة العمال باعتبارها جزءاً قوياً وفعالاً في المجتمع.

وأكدت البلدية أنها قامت بالتعاون مع عيادات مستشفى الامارات بإجراء فحوصات طبية شملت أكثر من 200 عامل وتم توزيع عدد من حقائب الإسعافات الأولية، تعبيراً عن حرصها مع شركائها الاستراتيجيين على تقديم الشكر لفئة العمال وتعزيز دورهم، ورسم الابتسامة على وجوههم.