"الشارقة الخيرية" و"بيت الخير" تبحثان التعاون المشترك

الشارقة 24:

استقبلت جمعية الشارقة الخيرية الإثنين الماضي، وفداً من جمعية بيت الخير برئاسة عابدين طاهر العوضي المدير العام، ويرافقه عبد الله الأستاذ مساعد المدير، وكان في استقبالهما عبد الله مبارك الدخان الأمين العام، وعبد الله سلطان بن خادم عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي، وناصر مسعود بلال مدير إدارة الجمعية في كلباء.

ورحب الدخان بضيفي الجمعية، وقدم لهما تعريفاً شاملاً برسالة وأهداف الجمعية خلال عام زايد، مرحباً بالتعاون مع بيت الخير في بعض المشاريع المشتركة والذي من شأنه أن يسهم في تقديم المساعدات إلى أكبر قدر من المحتاجين والمستفيدين بما ينسجم مع عام زايد 2018، مشيراً أن جمعية الشارقة الخيرية تعتمد بشكل كبير في انتشارها وتوسع أعمالها داخلياً وخارجياً على الشراكات مع الجهات العاملة على مستوى القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص.

من جانبه ثمن عابدين العوضي ما تقوم به جمعية الشارقة الخيرية من جهود إنسانية غايتها التأثير في تحسين الأحوال المعيشية للفئات المستحقة، مؤكداً أن جمعية بيت الخير لديها عدد كبير من المقترحات التي يمكن تنفيذها بشكل مشترك مع نظيرتها في الشارقة على المستويين الداخلي والخارجي والذي من شأنه يعزز حجم المساعدات التي يتم تقديمها للمحتاجين في الداخل والخارج، متابعاً أن الزيارة التي قمنا بها إلى جمعية الشارقة الخيرية أوضحت لنا الكثير مما تقوم به هذه الجمعية السباقة في العمل الخيري.