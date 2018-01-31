"أشغال الشارقة" تنفذ 7 آلاف ساعة تدريبية لموظفيها خلال 2017

الشارقة 24:

أكد عبد الله بو علي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بدائرة أشغال الشارقة تنفيذ الدائرة أكثر من 7 آلاف ساعة تدريبية، بمعدل 200 دورة متنوعة خلال العام الماضي، أسهمت في تطوير مهارات موظفيهم والارتقاء بأدائهم المؤسسي، وتحسين الإنتاجية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، والذي انعكس إيجاباً على بيئة العمل بتحقيق السعادة والإيجابية معاً، وأن الخطة التدريبية لعام 2018 ستعمل الدائرة على زيادة الساعات التدريبية وفقاً لاحتياجات العمل ومستجداتها وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية.

وأشار مدير إدارة الموارد البشرية والمالية إلى أن خطط و برامج التدريب تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للدائرة في تنمية كوادرها البشرية في مختلف المجالات، للارتقاء بهم نظراً لأنهم الركيزة الأساسية لبناء المستقبل، حيث تم تدريبهم على سلسلة من الدورات التخصصية للعام 2017، أبرزها دورات هندسية و إدارية تهتم بإدارة الوقت وترتيب الأولويات، إضافة إلى دورات تدريبية في الأمن والسلامة، بالإضافة إلى إيفاد 3 موظفين للمشاركة في مؤتمرين ومهمات رسمية خارج الدولة، وذلك ضمن برنامجها التدريبي لعام 2017، والذي شمل كذلك التدريب العملي لـ 8 طالباً وطالبة من طلاب الجامعات والمدارس في كل من مركز تقنية المعلومات و إدارة صيانة المباني و إدارة عقود المباني – و مركز التخطيط الاستراتيجي بالإضافة إلى إدارة مشاريع المباني.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية والمالية أن الدائرة تحرص على تطوير خطتها التدريبية السنوية بما يتوافق مع احتياجات التدريب الفعلية للموظفين بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم الوظيفية، التزاماً بمتطلبات الجودة الشاملة التي تتطور عاماً بعد عام، وتنفيذاً لاستراتيجية الدائرة الرامية إلى التحسين المستمر في أداء كوادرها البشرية، لافتاً إلى أن الدائرة تحرص على إشراك إداراتها جميعاً في إعداد البرنامج التدريبي السنوي من خلال منح كل إدارة صلاحية تحديد احتياجاتها التدريبية، إيماناً منها بأهمية التدريب النوعي المتخصص في الوصول لأعلى مستويات الجودة في الأداء والعمل.

وأكد بوعلي أن الدائرة تولي اهتماماً كبيراً بتدريب طلبة الجامعات والمدارس والمتطوعين من الكوادر المواطنة، وتهيئتهم للانخراط في سوق العمل من خلال إخضاعهم لبرامج تدريبية عملية لفترات متفاوتة في مختلف تخصصات العمل البلدي وتكليفهم بمهام عمل حقيقية ليعيشوا أجواء العمل الفعلية ويكتسبوا المهارات الوظيفية والشخصية، مشيراً إلى الشراكة الاستراتيجية التي أقامتها الدائرة مع بعض الجامعات المحلية لتأهيل طلبتها وخريجيها تأهيلاً عملياً.

وأضاف أن الدائرة نظمت ما يزيد عن 200 دورة تدريبية خلال عام 2017 شارك فيها ما يزيد عن 250 موظفاً، وقدمت 6 ورش عمل، بينما شارك ما يزيد عن 30 موظفاً في دورات وندوات وورش عمل نظمتها مؤسسات ودوائر حكومية أخرى، لافتاً إلى أن الدائرة أوفدت 3 موظفين للمشاركة في مؤتمرات ومهمات رسمية خارج الدولة.



وأشار بوعلي إلى أن إدارة الموارد البشرية حرصت على أن يغطي البرنامج التدريبي بالدائرة أغلب تخصصات عمل الدائرة، فضلاً عن الدورات المتخصصة في مهارات التطوير الذاتي والتواصل الشخصي والتفكير الإبداعي والنظم الإدارية الحديثة، منها دورة لغة الجسد، ودورة إدارة الوقت وضغوط العمل، وإدارة الأزمات وعدد من الدورات التخصصية الهندسية وغيرها.

وأفاد بو علي بأن الدائرة استقبلت 8 طالباً وطالبة ومتطوعاً من الكوادر المواطنة خلال العام الماضي ضمن برنامجها التدريبي السنوي، وتم توزيعهم على إدارات الدائرة وأقسامها المختلفة حسب تخصصاتهم الدراسية والمهنية.