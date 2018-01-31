انطلاق فعاليات بازار الربيع 2018 في مركز إكسبو الشارقة الخميس

الشارقة 24:

ينطلق غداً الخميس في مركز إكسبو الشارقة معرض "بازار الربيع 2018"، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع شركة بلولايت لتنظيم المعارض، ويستمر حتى الأحد الرابع من فبراير، ويأتي البازار ضمن الفعاليات التي تشهدها عروض ربيع الشارقة التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع عدد من الدوائر والجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين بالإمارة وتستهدف زوارها من المواطنين والمقيمين والسياح في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

ويضم المعرض 50 جناحاً لسيدات ورائدات الأعمال والمبدعات في عدد من الأنشطة المختلفة التي تتضمن تجارة العطور والعود والبخور ولوازمها، ومستحضرات ومستلزمات التجميل ونقش الحناء، وخياطة الملابس النسائية، وتصميم الديكور وخدمات الأفراح، والتجميل والماكياج، وعروض الشيل والعبايات حيث يضم المعرض نخبة من تصاميم أشهر المصممات الإماراتيات اللواتي سيعرضن آخر صيحات الموضة في عالم الأزياء الإماراتية والخليجية.

وقالت هنا السويدي رئيس قسم المهرجانات والعروض في غرفة الشارقة: إن البازار يهدف إلى تحفيز المصممات ورائدات الاعمال الإماراتيات من خلال تسليط الضوء على منتجاتهن ومساعدتهن على فتح قنوات تواصل جديدة مع الجمهور، وتحقيق المزيد من الانتشار لترويج منتجاتهن وإبداعاتهن.

وأشارت إلى أن البازار الذي تنظمه غرفة الشارقة يسعى إلى تشجيع سيدات ورائدات الأعمال الإماراتيات العاملات في هذا القطاع بالتعبير عن طموحاتهن ليتمكنّ من المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والترويج للصناعات المحلية واليدوية والتراثية والعصرية، من خلال تقديم خدمات على أعلى مستوى من الجودة، لتعزيز دور رائدات الأعمال في القطاع الخاص.

ويفتتح المعرض الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع شركة "بلولايت لتنظيم المعارض"، أبوابه أمام الزوار في يومه الأول من الساعة الرابعة مساء ولغاية العاشرة ليلاً، وفي باقي أيام "البازار" من الساعة 12 ظهراً ولغاية 10 مساء.