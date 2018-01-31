ولي عهد الشارقة يشهد افتتاح مؤتمر الشارقة الدولي الثالث للغة العربية

الشارقة 24:

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة الأربعاء افتتاح المؤتمر الدولي الثالث "تعليم اللغة العربية وتعلمها، تطلع نحو المستقبل: الفرص، والتحديات"، في الجامعة القاسمية والذي ينظمه المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجامعة القاسمية ويستمر لمدة يومين.

بدأت أولى فعاليات افتتاح المؤتمر بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية كلمة قدم فيها أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعاية سموه ودعمه اللامحدود لجهود تطوير وتعليم اللغة العربية، وإلى سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة لتفضله برعاية وحضور فعاليات المؤتمر.



وقال د. رشاد سالم: "إن الجهود التي يقوم بدعمها ورعايتها صاحب السمو حاكم الشارقة تجعل أمتنا العربية باقية ببقاء لغتها العربية، بفضل الله سبحانه وتعالى والرؤية الثاقبة لسموه في إنشاء المؤسسات المتخصصة والمتنوعة والجوائز لدعم تعلم اللغة العربية ونشرها، على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي، إلى جانب مراجعات سموه الشخصية في الكلمات العربية الفصحى والتي تظهر حب سموه للغة العربية وحرص سموه على العناية بها".



وتطرق د. رشاد سالم إلى الجهود التي تبذلها الجامعة القاسمية لتسهيل وتذليل تعليم اللغة العربية مشيراً الى أن الجامعة القاسمية التي أسسها صاحب السمو حاكم الشارقة وأشرف عليها سموه بنفسه نعتبرها بيتاً للعربية وبيت القرآن الكريم، وهي مفخرةٌ لنا جميعاً بما تعمل عليه من جهود علمية وأكاديمية.

وأشارت معالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام في كلمة وزارة التربية والتعليم، إلى جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم تعليم وتعلم اللغة العربية طوال عقود من الزمن، لافتة الى أن سموه كان من أوائل الناس حباً وشغفاً بالعربية، وعلّمنا كيف نحبها ونعيد لها الألق، ونرسّخ أهميتها باعتبارها الوعاء الجامع للحضارة الإنسانية والثقافات والعادات والموروث الشعبي، ومن ضمنها ما وجهّ به سموه مؤخراً بإنشاء مجمع اللغة العربية في الشارقة.

وقدمت معالي جميلة المهيري أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الشارقة على تفضل سموه برعاية وحضور افتتاح المؤتمر، مشيرةُ إلى ما تبذله قيادتنا الرشيدة وما تطلقه من برامج ومبادرات وسبل رائدة في المستويين المحلي والإقليمي بهدف تكريس أهمية لغتنا الجميلة العربية في أذهان الأجيال الحالية والمستقبلية.

وألقى عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة–أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج-رئيس المؤتمر، كلمة وقف فيها على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم اللغة العربية وإطلاق المبادرات المتعددة، ومعرباً فيها عن امتنانه لصاحب السمو حاكم الشارقة على رعايته ودعمه الدائم للغة العربية لغة القرآن الكريم.

وأشار د. عيسى صالح الحمادي في كلمته إلى أهمية المؤتمر وسعيه إلى استجلاء واقع اللغة العربية، والتعريف بالجهود الفردية والمؤسساتية ودورها في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها، وتشجيع الإبداع والمبدعين، وجعل اللغة العربية مسايرة لمتطلبات العصر، ووضع الحلول العلمية والعملية لمعالجة مواطن الصعوبة؛ لفتح آفاق مستقبلية للبحث الجاد لتطوير اللغة العربية، وتوظيف المفاهيم والنظريات الحديثة في تعليم اللغة العربية وتعلمها.

تضمن برنامج افتتاح المؤتمر قصيدة في حب اللغة العربية بعنوان "صريع هواك" قدمها الشاعر الدكتور عبد الرزاق حسين أحد المشاركين في المؤتمر، عبر فيها عن مكانة وحب اللغة العربية وتاريخها العريق وأهمية تعلمها والحفاظ عليها.

ثم تفضل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي بتكريم غرفة تجارة وصناعة الشارقة وجمعية المعلمين بالإمارات راعيتي المؤتمر، وتكريم الجهات المتعاونة في تنظيم المؤتمر وهم: وزارة التربية والتعليم، والجامعة القاسمية، ومجمع اللغة العربية بالشارقة.

كما تفضل سموه بتكريم المشاركين في الجلسة الافتتاحية وهم: الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية بالإمارات، والدكتور محمد المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة، والدكتورة لطيفة النجار خبيرة مناهج اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، وبدرية آل علي مديرة مبادرة لغتي بالشارقة، والدكتور محمد الغامدي عضو مجلس أمناء المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ممثل المملكة العربية السعودية.

وتلقى سمو ولي عهد الشارقة، هدية تذكارية من المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج لتفضله برعاية وحضور المؤتمر، كما تلقى سموه هدية تذكارية من الجامعة القاسمية.

ويستضيف المؤتمر عدداً من المختصين والأساتذة في اللغة العربية خلال جلساته التي تستمر ليوم غدٍ الخميس، لمناقشة الواقع والتطلعات المستقبلية نحو تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها وأهم الفرص والتحديات التي تواجه مستقبل تعليم اللغة العربية وتعلمها، بالإضافة إلى استعراض أهم الجهود للعديد من المؤسسات في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها، بالإضافة إلى جهود مبادرة لغتي في هذا الإطار.

حضر حفل افتتاح المؤتمر إلى جانب سمو ولي عهد الشارقة كل من الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، ومعالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، وسعادة مروان الصوالح وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العام، وسعادة محمد خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، والدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، والدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة وعدد من المسؤولين وحشد من الأساتذة والمختصين في مجالات اللغة العربية.