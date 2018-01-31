"كهرباء الشارقة" تفوز بجائزة الشرق الأوسط للتميز في خدمة المتعاملين

الشارقة 24:

فازت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بجائزة الشرق الأوسط للتميز في خدمة المتعاملين، وتم تكريم الهيئة، ضمن فعاليات المؤتمر الـ 17 للتميز في خدمة المتعاملين بمؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في دبي بحضور المسؤولين من المؤسسات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام، وذلك تقديراً لإنجازات الهيئة في مجال الخدمات الشاملة والمشاريع التي تحقق تطلعات المتعاملين من خلال تطوير الخدمات المبتكرة، وتفعيل أفضل الممارسات العالمية الهادفة إلى الارتقاء بأسس الجودة وإسعاد المتعاملين ونشر ثقافة الإيجابية في بيئة العمل.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أهمية الفوز بهذه الجائزة التي تتوج جهود الهيئة في مجال خدمة المتعاملين وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة، وإطلاق المبادرات الذكية لتيسير الإجراءات وتقديمها وفق أفضل المواصفات العالمية، وذلك انطلاقاً من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة ترسيخ قيم الإيجابية وسعادة المتعاملين وتحفيز الابتكار المستدام، وصولاً إلى مؤسسات ذات مستوى عالمي.

وأوضح أن الهيئة فازت بهذه الجائزة الدولية بعد منافسة مع عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية المحلية والإقليمية، حيث تم ترشح الهيئة من قبل الخبراء والمختصين ولجنة تحكيم الجائزة، وذلك استناداً إلى معايير معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز المعتمدة في اختيار وتكريم الفائزين، تقديراً لأفضل الإنجازات والممارسات المتميزة في مجال الارتقاء بأسس تميز وتنافسية الارتقاء بمنظومة الأداء، وإدارة سعادة المتعاملين، وتقديم خدمات متكاملة، وتكريم استراتيجيات التميز في قطاع الطاقة وخدمة المتعاملين الحيوي.

وأكد أن الهيئة تعمل على تشجيع الموظفين وحثهم على المساهمة في المشاريع والمبادرات وتقديم الاقتراحات والأفكار التي تساهم في التطوير وخدمة المجتمع وتشجيعهم على الإبداع والابتكار.

وأضاف أن الهيئة تحرص أن تكون من الجهات الحكومية السباقة والرائدة في تبني وإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية والذكية للمشتركين من خلال رؤية واستراتيجية الهيئة لعام 2020، والتي تهدف إلى توفير خدمات أكثر سهولة وراحة وفق أعلى المعايير العالمية، ومن أجل تحقيق مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة.