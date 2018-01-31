سامي النقبي: "دفاع مدني الشارقة" بطلاً لـ "تحدي رجال الإطفاء"

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:



تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نظم اتحاد الشرطة الرياضي بالتعاون مع القيادة العامة للدفاع المدني، بطولة الشرطة لتحدي رجال الإطفاء والتي أقيمت بأكاديمية الدفاع المدني بالعاصمة أبو ظبي خلال الفترة 29 إلى 30 يناير الحالي؛ حيث توج اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، فريق مدني الشارقة بالمركز الأول في بطولة الفردي والمركز الثاني في مسابقة الجماعي، كما حصد الفريق درع التفوق العام.



وخلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، هنأ العقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة فريق الإدارة الحاصل على درع التفوق العام لبطولة تحدي رجال الإطفاء؛ مشيراً إلى أن مشاركة رجال الإطفاء في هذه البطولة تهدف إلى تقوية أواصر العلاقات المهنية والإنسانية بين رجال الإطفاء في الشارقة وزملائهم في مختلف إمارات الدولة.



وقال العقيد النقبي، "نسعى باستمرار للمشاركة في مثل هذه الأحداث الرياضية والبطولات التي تعتمد على القوة والتركيز والسرعة لتحفيز رجال الإطفاء على المحافظة على مستوى عال من اللياقة البدينة والجاهزية؛ مؤكداً أن هذه المسابقات هي وسيلة لرفع مستوى الوعي بالمهمات الجسيمة والإنسانية التي يمر بها رجال الإطفاء بشكل يومي خلال تأدية مهامهم".



وأضاف مدير عام دفاع مدني الشارقة، أن البطولة تهدف إلى رفع مستوى اللياقة والقوة البدنية لرجال الإطفاء والإنقاذ والاستمرار في متابعتهم، وتحفيزهم للعمل بجدية ضمن بيئة تجلب المتعة والسرور.