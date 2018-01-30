بدور القاسمي: نعمل لتأسيس أول مركز لإدارة حقوق النسخ في المنطقة

الشارقة 24 – وام:

كشفت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، عن مساع لتأسيس أول مركز لإدارة حقوق النسخ في الإمارات والمنطقة.

وقالت الشيخة بدور، خلال كلمتها في منتدى أبوظبي للنشر الذي بدأ أعماله، يوم الثلاثاء ويختتم الأربعاء، إن الجمعية تعمل مع وزارة الاقتصاد وجهات أخرى محلية ودولية لتأسيس المركز الذي سيكون الأول من نوعه في الإمارات والمنطقة، وسيساهم حتماً في تطوير صناعة النشر والصناعات الإبداعية بصفة عامة، لكي تصبح شريكاً حقيقياً في التنمية وبناء مجتمع الغد.

وأضافت الشيخة بدور، أن الجمعية حققت في السنوات الأخيرة إنجازات عديدة نفخر بها، فقد تحسنت جودة الكتب من حيث التصميم والطباعة والإخراج الفني وتنوع المحتوى إلى شتى المجالات وزاد عدد دور النشر وتضاعف عدد الإصدارات بنسب كبيرة وزاد الإقبال على معارض الكتاب التي تنظم بالدولة من جميع الفئات العمرية خاصة الأطفال وهو ما يعد نجاحاً باهراً في حد ذاته.

وتابعت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، أن انضمام الجمعية إلى اتحاد الناشرين الدوليين كان من بين أهم النتائج الاستراتيجية، موضحة أن الدرب كان صعباً والتحديات كانت كبيرة، إلا أن إصرار وعزم كل الناشرين الإماراتيين أوصلنا في النهاية ليس فقط للانضمام لهذا الاتحاد الدولي، بل كان للجمعية دوراً مهماً في انضمام ستة بلدان عربية للاتحاد الدولي للناشرين، بينما نساند حالياً دولاً عربية أخرى للانضمام لهذا الاتحاد مما يعد اعترافاً دولياً بتطور صناعة النشر في دولتنا، ومؤشراً واضحاً على المساهمة الإيجابية للثقافة والإبداع الإماراتي في المشهد الثقافي العالمي.

واختتمت الشيخة بدور القاسمي كلمتها، بالتأكيد على أن النشر يعكس صوت الأمة ووجدانها، موضحة أن الإمارات بكل تأكيد في طريقها نحو العالمية في صناعة النشر والظروف كلها مشجعة على المضي للأمام في هذا المجال، وأن ما نحتاجه هو التشاور والتنسيق المستمر مع كافة الأطراف المعنية حول التحديات لكي تكلل جهودنا بالنجاح وننتقل بصناعة النشر إلى مرحلة نتمكن فيها من المساهمة في صناعة مشروع نهضوي حضاري حقيقي في منطقتنا وتحقيق التطور الاقتصادي الذي نسعى إليه.