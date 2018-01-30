"الشارقة للخدمات الإنسانية" تُكرّم المساهمين في "نحن معكم"

الشارقة 24 – وام:

كرّمت سعادة منى عبد الكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، يوم الثلاثاء، في مركز التدخل المبكر، كلاً من سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح رئيس مبادرة "نحن معكم"، وعدداً كبيراً من الشركات الراعية والداعمة وأعيان منطقة البطائح ورجال الأعمال الذين ساهموا في المبادرة التي أطلقتها البلدية، مساندة للمدينة وبلغت حصيلتها 700 ألف درهم.

وقالت سعادتها خلال التكريم، إنها باسم سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي وجميع العاملين في المدينة، تتوجه بخالص الشكر والتقدير على ما قدمه هؤلاء من دعم ومساندة أكدت التزامهم بالمسؤولية المجتمعية والحرص على استدامة الخدمات التي تقدمها المدينة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن حصيلة المبادرة سيتم تخصيصها للمساهمة في تمويل المباني الجديدة للمدينة، حيث أطلقت الخدمات الإنسانية مع نهاية عام الخير وبداية عام زايد حملتها "كلنا مسؤول"، بهدف ترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية وفتح الباب أمام الأفراد والمؤسسات للمساهمة في إنشاء المباني الجديدة للمدينة والتي تتيح للطلبة ذوي الإعاقة بيئة تعليمية وتدريبية أفضل بمواصفات عالمية.

ودعت سعادة منى عبد الكريم اليافعي، مختلف الأفراد والجهات إلى ممارسة المسؤولية المجتمعية كل حسب طاقته وقدراته، وأعربت عن أملها استمرار التنسيق والتعاون بين الخدمات الإنسانية والجميع، لما فيه خير وصالح الأشخاص من ذوي الإعاقة والمجتمع.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد بلدية البطائح ورجال الأعمال وأعيان منطقة البطائح، صباح الثلاثاء، إلى مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية واطلعوا خلالها على أهم الخدمات التعليمية والتدريبية التي تقدمها لطلابها ذوي الإعاقة وفق أفضل الممارسات العالمية.

من جانبه، عبر سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح عن الفخر بالإنجازات التي تحققها المدينة عبر ريادتها والتزامها بأفضل الممارسات العالمية في تعليم وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة، وقال: "ما رأيناه في فصول وأقسام المدينة مدعاة إعجاب وتقدير، أما المنتجات التي يبدعها الطلاب من ذوي الإعاقة في ورشهم، فتؤكد بالدليل القاطع أن مساندة المدينة واجب أخلاقي وإنساني على الأفراد والمؤسسات كافة ممارسته بمسؤولية جديرة بها".

بدوره، أشاد سعادة فتحي جبر عفانة سفير منظمة الأسرة العربية بالعمل النبيل الذي تقوم به مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، مؤكداً استمرار دعمها ومساندتها .