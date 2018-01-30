شرطة الشارقة تبحث تعزيز التعاون مع "إدارة ترخيص الآليات والسائقين الاتحادية"

الشارقة 24:

استقبل المقدم حميد سعيد الجلاف رئيس قسم الفحص الفني بإدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، نائب مدير الإدارة العامة لترخيص الآليات والسائقين الاتحادية، المقدم حمد عبدالرحمن النعيمي، مع عدد من ضباط إدارات ترخيص الآليات والسائقين على مستوى الدولة.

واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية من المقدم حميد سعيد الجلاف للوفد الزائر، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين القيادة العامة لشرطة الشارقة، وكافة الإدارات الشرطية بالدولة.

عقب ذلك ترأس المقدم حمد عبد الرحمن النعيمي اجتماعاً تمت خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والسياسات والاستراتيجيات المطبقة بوزارة الداخلية والموضوعات ذات الصلة بتطوير العمل الشرطي والأمني، وفقاً للرؤية المستقبلية للاستراتيجية العامة للوزارة والحكومة الاتحادية، أيضاً تمت مناقشة توحيد الشروط الفنية الخاصة بالمركبات على مستوى الدولة، كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.