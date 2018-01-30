تعاون تدريبي بين أكاديمية العلوم الشرطية و"الدفاع المدني بدبي"

الشارقة 24:

نظمت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة الثلاثاء، بقسم معهد التدريب بمنطقة الخضيرة بالذيد، اجتماعاً تنويرياً لمنتسبي الدفعة الـ 30 من الطلبة المستجدين، والتي تضم 65 طالباً من بينهم 55 من الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وذلك بحضور الرائد سعيد حميد تريم رئيس القسم بالإنابة والنقيب خليفة المناعي مدير فرع شؤون الدارسين

وقال الرائد تريم إن هذه الدورة ستمتد لما يقارب 5 شهور وتحوي برنامجاً تدريبياً متكاملاً خلال فصلين دراسيين، يحوي كل فصل على مواد دراسية نظرية في المساقات القانونية والشرطية والمواد المساندة، كما يتضمن تدريبات عملية وميدانية في المشاة والأسلحة والرماية ورياضات تخصصية في التايكواندو والكاراتيه.