فوزية القاضي: مشروع لرفد حديقة المطلاع بمرافق خدمية لذوي الإعاقة وكبار السن

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكدت المهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية مدينة خورفكان، اعتزام إدارتها تنفيذ مشروع تطويري جديد بحديقة المطلاع العائلية، في حي المديفي، لخدمة مرتادي الحديقة من ذوي الإعاقة وكبار السن.

وقالت القاضي في تصريحات لـ "الشارقة 24" إن البلدية وبالتعاون مع أحد بيوت الخبرة التخصصية في مجال تطوير الحدائق، انتهت من الأعمال التحضيرية لمشروع جديد يتضمن رفد الحديقة بجملة من الخدمات الجديدة.

ولفتت أنه في غضون أيام قليلة سيتم بدء العمل في المشروع الذي يتضمن تغييراً جوهرياً في ماهية الخدمات الترفيهية بالحديقة التي تعد إحدى كبريات الحدائق العائلية بالمدينة والتي تحظى بنسب إقبال مرتفعة من الأهالي.

وأشارت القاضي إلى أن المشروع الجديد يتضمن رفد الحديقة بجملة من ألعاب اللياقة البدنية والألعاب الترفيهية المخصصة لذوي الإعاقة وكبار السن من مرتادي الحديقة.

وأضافت مدير بلدية خورفكان أن الألعاب الجديدة والتي تشرف على تركيبها إحدى بيوت الخبرة التخصصية والمشهود لها بالكفاءة في هذا المجال؛ تتسم بمواصفات أمان قياسية تلائم احتياجات ذوي الإعاقة وكبار السن.

وأوضحت القاضي أن المشروع يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للبلدية لمواكبة توجهات الإمارة للانضمام للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، لا سيما أن البلدية تعد واحدة من الدوائر الحكومية التي وقعت على وثيقة الالتزام بمراعاة السن.

واختتمت القاضي حديثها بالتأكيد على نهج البلدية الراسخ في إيلاء ذوي الإعاقة جل اهتمامها عبر خطة عمل متكاملة، بموجبها سيتم توفير مرافق خدمية وترفيهية تلائم احتياجات تلك الشريحة المجتمعية المهمة في الحدائق العامة في مراحل متتالية.