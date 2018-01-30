جاسم المظلوم: نعمل لتقديم الدعم وتعزيز التعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال سعادة المقدم جاسم سالم المظلوم رئيس قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة: أشكر جهود القائمين على المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ونشكر لهم مساعيهم المخلصة في الارتقاء بإمارتنا الحبيبة، وتغطية كافة الفعاليات والأنشطة.

وأضاف اليوم زرنا المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعقدنا اجتماعاً مع سعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بهدف تقديم الدعم وتعزيز التعاون المشترك بكافة الجوانب لتسهيل العمل وتطويره، ونحن نعمل بشكل مستمر وسنعمل خلال الفترات المقبلة على المزيد من التعاون والتنسيق بين الجانبين لخدمة وإبراز إنجازات إمارة الشارقة.