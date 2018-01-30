غرفة الشارقة تقر موازنتها الخاصة بزيادة رواتب موظفيها المواطنين

الشارقة 24:

أعلن سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، عن اعتماد الموازنة المالية اللازمة لتغطية الكلفة المطلوبة والخاصة بزيادة رواتب الموظفين المواطنين العاملين في حكومة الشارقة، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة قبل نهاية العام 2017 .

وأعرب العويس عن شكره لصاحب السمو حاكم الشارقة على اهتمامه بتوفير الحياة الكريمة للأسر المواطنة، لما سيكون للقرار انعكاس على حياة المواطنين وأثره الايجابي على كافة مناحي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالشارقة.

وتم خلال الاجتماع الدوري الثالث لمجلس الإدارة الاطلاع على كافة بنود الميزانية العامة للغرفة، ومؤسساتها لضمان تنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات التي اعتمدت مؤخراً والمتوافقة مع الخطة الاستراتيجة العامة للغرفة "2017 -2021" والساعية في مجملها إلى تطوير نوعية الخدمات التي توفرها الغرفة إلى الأعضاء المنتسبين من ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة بالإمارة.

واستعرض الاجتماع - بحضور الشيخ ماجد بن فيصل بن خالد القاسمي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة وسعادة وليد عبد الرحمن بو خاطر النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وسعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة إضافة إلى مساعدي المدير العام - عدداً من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال والتقارير عن إنجازات الأعمال للمؤسسات العاملة تحت مظلة الغرفة والقطاعات الثلاث بالغرفة عن عام 2017 .

وقال سعادة خالد بن بطي الهاجري إن الاجتماع اعتمد الموازنة المالية للعام 2018 المرتبطة بتنفيذ الخطة التشغيلية، بهدف مواصلة دور الغرفة المتميز في خدمة القطاع الخاص، إضافة إلى ما تلعبه من جهد تجاه المجتمع المدني تكريساً لمفهوم المسؤولية المجتمعية.