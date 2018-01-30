اللواء الشامسي يكرم ملازماً لحصوله على الدكتوراه في علم الاجتماع

الشارقة 24:

قام اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بتكريم الملازم أحمد عبد الرزاق الهاجري من منتسبي القيادة، لحصوله على الدكتوراه في علم الاجتماع بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة محمد الخامس بالمغرب، موضوع الرسالة تحت عنوان "ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع الإماراتي بين العقوبة السجنية والرعاية اللاحقة"، بعد إجراء مقارنة فسيولوجية لعينة من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة.

وأشاد اللواء الشامسي بالمكرم وبحرصه على التميز والابداع ومواصلته للدراسات العليا في مجال علم الاجتماع، مؤكداً أن هذا التكريم يعد تطبيقاً لمنهجية تحفيز ومكافأة الموظفين المعمول بها في وزارة الداخلية، وتشجيعاً للكادر الوظيفي لمنتسبي القيادة على التحصيل العلمي بما يزيد من قدراتهم العلمية التي تعود في النهاية بالخير والعطاء على القيادة، وتطور إنتاجهم العملي في مختلف المجالات التي يعملون بها.