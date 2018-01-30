إقبال على المجلس العلمي للمنتدى الإسلامي بالشارقة

الشارقة 24:

يستقطب المجلس العلمي الذي ينظمه المنتدى الإسلامي بالشارقة منذ 20 يناير الجاري، في شرح كتاب "مختصر قواعد الأحكام في إصلاح الأنام"، العديد من المهتمين من الطلبة الدارسين في العلوم الشرعية؛ وذلك ضمن مبادرة المنتدى في تأصيل العلوم الشرعية، ودعم الجهود الأكاديمية في تطوير ملكات الطلابية في مقاصد الشريعة، وتعيش الجامعة القاسمية خلال هذه الفترة موسما علميا وثقافيا حقيقيا، وهي رحلة عودة إلى نمط الحلقات العلمية التقليدية؛ في تقصي العلم الشرعي عبر ملازمة دروس المساجد مع المشايخ وعلماء الدين، ويعقد المجلس العلمي للأسبوع الثاني يومياً بعد صلاة المغرب بمسجد القاسمية، ويقدمه المحاضر بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة الشارقة - فضيلة الشيخ د. سيدي محمد مختار فال.

تتزين إمارة الشارقة بمنارات المساجد وقبابها المنتشرة على مستوى ربوعها وحدودها الجغرافية، وينفذ المنتدى الإسلامي سلسلة المجالس العلمية؛ تفعيلاً للدور العلمي لهذه المساجد بالإمارة، ويتطرق المجلس في شرح كتاب "مختصر قواعد الأحكام في إصلاح الأنام"، 3 محاور متخصصة في علم المقاصد الشرعية، وهو علم أساسي يستند عليه الطالب في الاستدلال على الأحكام واستتنباطها من مصادرها السمحة.

وتطرق د.المختار خلال الأسبوع الأول من المجلس العلمي، لمناقشة أهمية دور العلوم الشرعية في فهم واستيعاب مقاصد الشريعة السمحة، وناقش المجلس العلمي عدة محاور علمية منها المدخل إلى الاجتهاد والفتوى؛ حول مفهوم الاجتهاد وحاجة المجتمع إليه ومفهوم الفتوى في العصر الحديث ومستوياتها، ومحور شروط الفتوى وأحكامها؛ الأدوات التي يحتاجها المفتي والداعية في بيان الأحكام وأدلتها، إضافة إلى محور أدب المفتي؛ وذكر نماذج لأهم الأخلاقيات والآداب التي يتحلى بها المفتي في فتواه، ودلل على ذلك من القرآن ومن الحديث النبوي، كما تعرض بالشرح والتحليل للمسائل التي انطوى عليها الكتاب القيم.