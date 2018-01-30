مؤتمر الشارقة للموارد البشرية الخامس يبدأ أعماله الأربعاء

الشارقة 24:

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تبدأ صباح غد الأربعاء، ولمدة يومين، أعمال مؤتمر الشارقة للموارد البشرية الخامس بمجمع كليات الطب والعلوم الصحية بجامعة الشارقة في قاعة الرازي.

ويقام المؤتمر الذي تنظمه دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة تحت شعار "استراتيجيات التأهيل الحديثة في مجتمع المعرفة"، بحضور نخبة من الخبراء والاختصاصيين في مجال الموارد البشرية، وممثلين من كافة الدوائر والجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص.

تبدأ فعاليات المؤتمر بعرض مادة مصورة عن أعمال المؤتمر، بعدها يلقي سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر الشارقة للموارد البشرية الخامس كلمة المؤتمر، ثم يلقي سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمته، يلي ذلك كلمة المتحدث الرئيسي للمؤتمر سعادة الدكتور طلال أبو غزالة رئيس مجموعة أبو غزالة.

ويقام ضمن فعاليات المؤتمر معرض برنامج وفر، الذي يسلط الضوء على مشاركة عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص وما تقدمه من دعم للموظفين والمتقاعدين في حكومة الشارقة وخدماتها ومنتجاتها التجارية.

ويضم المعرض 7 شركات وهي طيران الإمارات، والمركز الميكانيكي للخليج العربي بي أم دبليو، ودناتا للسفريات، والشركة العربية للسيارات "نيسان"، ومستشفيات ومراكز ميدكير الطبية، ومجموعة الاتصالات "اتصالات" ومجموعة إعمار للضيافة.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في يومه الأول جلستا عمل الأولى تتناول محور مجتمع المعرفة من حيث التطرق إلى المفهوم والأسس والتحديات، وسيطرح في هذا المحور ثلاث أوراق عمل تركز على مفهوم مجتمع المعرفة وأسس التحول، والتحديات التي تواجه المجتمعات للتحول إلى مجتمعات المعرفة.

الجلسة الثانية ستسلط الضوء على عرض نماذج تطبيقية للمجتمع المعرفي في بيئات الأعمال.

واليوم الثاني، ستبدأ الفعاليات بجلسة حوارية على هامش المؤتمر تناقش الورقة العلمية الخاصة بالمؤتمر وتليها الجلسة الثالثة تحت عنوان "تكنولوجيا الاتصال التفاعلي وبناء مجتمع المعرفة"، حيث سيشارك الإعلاميون في هذه الجلسة لطرح توجهات المؤسسات الإعلامية في خلق مجتمعات المعرفة، وستكون النقاشات حول دور الإعلام التفاعلي في موضوع التحول.

والجلسة الرابعة وهي الختامية ستركز على صناعة أجيال واعدة في مجتمع المعرفة حيث سيتم التطرق إلى مقومات بناء أجيال المستقبل المتسلحة بالعلم والمعرفة والتوجهات والمسارات والتغيرات التطويرية لمستقبل التأهيل والتعليم والذي يكفل بناء جيل قادر على خوض عالم يرتكز على المعرفة أساساً.