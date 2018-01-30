شرطة الشارقة تلقي القبض على آسيوي حاول تهريب قطع ذهبية

الشارقة 24:

تمكنت فرق الكشف والتفتيش بمركز شرطة مطار الشارقة الدولي الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من القبض على آسيوي حاول تهريب قطع من الذهب أثناء مغادرته الدولة متوجهاً إلى موطنه، بعد أن ساورتهم الشكوك بشأن محتوى علبة مكملات غذائية كان المسافر يخفيها بين طيات ملابسه بصورة مريبة، وبتفتيش العلبة تبين أن المذكور يخفي بداخلها قطعاً من المصوغات الذهبية تقدر قيمتها بـ 100 ألف درهم.

وبسؤال المذكور عن مصدر القطع الذهبية وسبب إخفائها على هذا النحو، أبرز بعض الأوراق والفواتير التي تثبت قيامه بشرائها ليتمكن من الهروب من دفع قيمة الضرائب في موطنه، حيث قاموا بتوقيفه وإحالته إلى أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق معه حول الواقعة.

وعليه باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة تفاصيل الواقعة التي أوضح خلالها بأنه لجأ لاستخدام طرق ملتوية وغير شرعية ليتمكن من التهرب عن دفع قيمة الضرائب في موطنه وحصوله على قيمة بيع تلك القطع الذهبية دون أن يلجأ لاستقطاع جزء من قيمتها لدفع قيمة الضرائب.

وناشد المقدم مطر الكتبي رئيس قسم شرطة المطار بإدارة شرطة المنافذ أفراد الجمهور من ممارسة تلك الأنشطة غير الشرعية والتي تخالف القوانين وذلك للتهرب من دفع قيمة الضرائب المفروضة عليهم من قبل حكومة دولهم، والتي من شأنها أن تعرضهم للمساءلة القانونية داعياً كافة أفراد المجتمع للتعاون مع الأجهزة الأمنية.