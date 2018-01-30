24 فناناً عالمياً يصممون عروض "مهرجان أضواء الشارقة 2018"

الشارقة 24 – وام:

تشهد الدورة الثامنة من "مهرجان أضواء الشارقة"، الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي، مزيجاً من العروض الضوئية والمرئية المبهرة تسلط بأسلوب فني مبهر الضوء على المعالم المعمارية العريقة في الشارقة عبر الاحتفاء بمواضيع مستلهمة من العلوم والإبداع والمعرفة، حيث يتميز المهرجان بـ 23 عرضاً استثنائياً في 18 موقعاً مختلفاً حول الإمارة، تعتمد على تقنيات ضوئية متطورة ومبتكرة تثري تجربة الزوار، قام بتصميمها أكثر من 24 فناناً متخصصاً في هذا المجال من 10 دول.

وقال سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خلال مؤتمر صحفي عقد الليلة الماضية في متحف حصن الشارقة للإعلان عن تفاصيل الدورة الثامنة من المهرجان، الذي يقام تحت شعار "الثقافة في الشارقة"، وذلك على مدى 11 يوماً خلال الفترة بين 7 إلى 17 فبراير المقبل، إن الهيئة عملت خلال السنوات السبع الماضية على تطوير هذا المهرجان وتنويع فعالياته كي يَليق بمكانة الشارقة عالمياً، ولإعطاء صورة بهية عن إمارة الشارقة والنهضة الحضارية التي نجحت في تحقيقها على كافة المستويات بفضل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضاف أن إمارة الشارقة تفخر بمنجزاتها فهي اليوم قبلة الفن والعلم والثقافة، وهي وجهة سياحية متميزة تستقطب الزوار من جميع دول العالم نظراً لثراء موروثها الثقافي، ولِما تحتضنه من فعاليات ذات تنظيم عالمي المستوى على مدار العام، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى بكل جهد لتعزيز مكانة الشارقة على خريطة السياحة العالمية، من خلال تطوير الإمكانات السياحية ودعم كافة الفعاليات والمبادرات التي تجعل من الشارقة وجهة سياحية غنية ومتفردة بتنوع منتجها السياحي.