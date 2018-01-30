هيئة مطار الشارقة الدولي تحفز موظفيها على الإبداع والابتكار

الشارقة 24:

أقامت هيئة مطار الشارقة الدولي حفلاً في مبنى الهيئة لإعادة إطلاق برنامج "ابتكاري" وذلك بحضور سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير الهيئة، وعدد من الموظفين.

وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق شهر الإمارات للابتكار، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تشكل تتويجاً لمسيرة حافلة بالإبداع والابتكار قطعتها دولة الإمارات، وتتابعت محطاتها منذ تأسيس الاتحاد لتبشر بمستقبل واعد للعمل الحكومي والخاص، يقوم على الأبحاث والتطوير وتوليد الأفكار وتعزيز الابتكار.

وكانت الهيئة قد أطلقت هذا البرنامج قبل عدة سنوات بهدف تشجيع الإبداع وتمكين كوادرها البشرية من المساهمة في تحسين وتطوير إجراءات العمل والأنظمة في المطار، مع تقدير ومكافأة الموظفين المشاركين في النظام وذلك تحقيقاً لرؤية ورسالة المطار للوصول إلى الجودة والتميز، حيث استلمت الهيئة العام الماضي أكثر من 40 مقترحاً عن طريق البرنامج ساهمت جميعها في تحقيق نجاح معايير البرنامج وهي تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية إثراء الخدمات وتبسيط الإجراءات التي تقدمها الهيئة، وزيادة الإيرادات، وترشيد النفقات.

وقال سعادة علي سالم المدفع: "تأتي إعادة إطلاق برنامج "ابتكاري" تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بالأفكار الإبداعية للموظفين للارتقاء بالأداء، حيث تسعى الهيئة من خلال هذا النظام إلى بناء كوادر بشرية متمكنة وقادرة على تأدية المهام الموكلة إليها، بكفاءة وفاعلية عالية في الأقسام كافة، وتحفيز الموظفين للسعي نحو التميز والإبداع، وصولاً إلى مستوى من الأداء العالي، من شأنه أن ينعكس على القدرة التنافسية للمطارعلى المستوى الإقليمي والعالمي".من جهته قال سعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي: "تعمل الهيئة بشكل مستمر على تشجيع روح الإبداع وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الموظفين، وحثهم على طرح اقتراحات تسهم في تطوير إجراءات العمل وآلياته، بالإضافة إلى توفير بيئة تنافسية تسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي والمساهمة في ترشيد النفقات وتوفير الوقت والجهد والمال، وتقدير المبادرات والإبداعات المتميزة ومكافأتها، من خلال إيجاد نظام تحفيزي لاقتراحات الموظفين ومكافأتها"، وأشار إلى أن هذا البرنامج أسهم في ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار التي نعتمد عليها دائماً في عملنا في الهيئة.