"التمكين الاجتماعي" تشيد بمساهمة "بيت الشارقة الخيري" في كفالة 100 يتيم

الشارقة 24:

ثمنت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي الجهود المجتمعية التي قدمتها مؤسسة بيت الشارقة الخيري، ومبادرتها لكفالة 100 يتيم، ضمن برنامج "كافل" الذي تتيح من خلاله المؤسسة تقديم فرصة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في رعاية وكفالة أيتام المؤسسة.

وجاءت هذه المساهمة في إطار تفعيل الشراكات المؤسسية، وتعزيز التعاون مع التمكين الاجتماعي في مجال دعم الأيتام، ومساندة شؤونهم وقضاياهم الإنسانية والاجتماعية.

وصرح سالم محمد الخيال عضو مجلس أمناء في مؤسسة بيت الشارقة الخيري: "حملت إدارة مؤسسة بيت الشارقة الخيري على عاتقها مهمة تقديم الأعمال الخيرية داخل الدولة وخارجها، هادفة إلى تحقيق قفزة نوعية في مجالات العمل الخيري في جوانب مختلفة كالجوانب التعليمية والثقافية، والرعاية الصحية، وتقديم العون والإغاثة الإنسانية، إحياءً لمبدأ التكافل الاجتماعي، وجاء تعاوننا اليوم مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي للمساهمة بكفالة 100 يتيم، بهدف مساندتهم وتقديم الدعم المادي لهم ولأسرهم، ويأتي هذا التعاون بمناسبة عام زايد الذي أردنا تعزيز مبدأ التكافل المجتمعي بين المؤسستين، كما ونطمح لمد جسور التعاون المستقبلي في المشاريع القادمة".

بدورها، صرحت منى بن هدة السويدي مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي: "في بادرة كريمة لكفالة أيتام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، نثمن اليوم تعاون مؤسسة بيت الشارقة الخيري في كفالة 100يتيم من أيتام المؤسسة، وهذا يعكس الدور الهام الذي تمثله المؤسسات في دعم ومساندة الأيتام، حيث تعد هذه المساهمة ترجمة واقعية وعملية لإيمانهم بمفهوم المسؤولية المجتمعية، وتميزهم المؤسسي الذي يحقق إثراءاً للمبادرات بين الجهات، ويسهم بدوره في تقديم المزيد من الدعم المجتمعي و المؤسسي بطريقة تصب في مصلحة المجتمع ومواطنيه، وتعود بالفائدة المنشودة على الأيتام وأسرهم".

هذا ويعد مشروع "كافل" أحد برامج التمكين الاقتصادي التي توفرها المؤسسة عن طريق المساهمة بمبلغ مادي قيمته (300 درهم) شهرياً لرفع المستوى المعيشي للابن اليتيم، وبهدف توفير دخل ثابت لليتيم وأسرته، مما يساعد بدوره إلى إحداث تغيير إيجابي في حياتهم تحقيقا لحياة كريمة لهم في مختلف نواحي التمكين المادية والمعنوية.

ويلعب المشروع دور مهم في توفير الرعاية المادية للأيتام في مراحل حياتهم بدءاً من سنوات الطفولة الأولى، بحيث يحشد البرنامج دعم المجتمع من خلال مشاركة أفراده في كفالة اليتيم.